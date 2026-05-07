εταιρεία προσέφυγε κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις ήταν μηδενικές και αφορούσαν συναλλαγές.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ακύρωσε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε επιχείρηση για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πραγματική φορολογική υποχρέωση και ότι οι σχετικές δηλώσεις είχαν κατατεθεί εκ παραδρομής.

Η υπόθεση αφορούσε δέκα αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για το έτος 2019, οι οποίες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα τον Μάρτιο του 2020. Για κάθε μήνα επιβλήθηκε πρόστιμο 100 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανέλθει σε 1.000 ευρώ.

Η εταιρεία προσέφυγε κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις ήταν μηδενικές και αφορούσαν συναλλαγές για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς τα ποσά των αμοιβών δεν ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ και οι αντισυμβαλλόμενοι ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Στην απόφασή της, η ΔΕΔ επικαλείται τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται παρακράτηση φόρου για αμοιβές κάτω των 300 ευρώ όταν ο λήπτης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι μηδενικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται προαιρετικά μέσω myAADE, χωρίς να δημιουργείται αυτομάτως φορολογική υποχρέωση.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι, εφόσον δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης και δεν είχε παρακρατηθεί φόρος προς απόδοση, δεν στοιχειοθετείται παράβαση εκπρόθεσμης δήλωσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, οι δηλώσεις είχαν υποβληθεί προαιρετικά και εκ παραδρομής, γεγονός που αποκλείει την επιβολή προστίμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατόπιν αυτών, η ΔΕΔ έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης και ακύρωσε στο σύνολό τους τις πράξεις επιβολής προστίμου του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, μηδενίζοντας τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας.