Ελαιώνες στα όρη και στα άγρια βουνά, ανάμεσα στα έλατα!!! Στην Καστοριά και στο Βίτσι, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων!!! Σε ορεινές περιοχές όπου η καλλιέργεια της ελιάς είναι αδύνατη, «ξεφύτρωναν» τεράστιοι ελαιώνες για να εισπράττονται οι παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεγάλες εκτάσεις σε περιοχές της Καστοριάς ή της Φλώρινας «βαφτίζονταν» άλλοτε βοσκότοποι και άλλοτε ελαιώνες ή αμυγδαλεώνες για να μπορούν να μπαίνουν στην τσέπη του καθενός από τους 58 κατηγορουμένους από την Κρήτη που δικάζονται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, κατά μέσο όρο, 25 χιλιάδες ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο, από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ακόμη μάλιστα και εκτός Ελλάδος είχαν δηλωθεί κάποιες ελαιοκαλλιέργειες, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος που κατέθεσε ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Ήταν αυτός που είχε προχωρήσει σε καταγγελίες στη Δικαιοσύνη όταν διαπίστωσε το μέγεθος της απάτης που είχε στηθεί γύρω από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι ελιές δεν καλλιεργούνται στις περιοχές που δηλώθηκαν!

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στον νομό. Από περιέργεια… Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ως ιδιόκτητοι βοσκότοποι, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, αν και η ελιά δεν μπορεί να ζήσει εκεί λόγω του παγετού και 17 χιλιάδες αμυγδαλιές που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή», είπε στο δικαστήριο ο Δημήτρης Μόσχος, νυν Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς,

Πρόεδρος: Εσείς λέτε ότι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί;

Μάρτυρας: Ήταν καθαρά εικονικοί. Και άκουσα ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ… Τώρα καταλαβαίνω πώς έχει παιχτεί το παιχνίδι, γιατί αν είχε γίνει έτσι σημαίνει ότι έχουν ευθύνη και οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας ο οποίος είχε ενημερώσει, όπως ανέφερε, και τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα προτού κάνει την καταγγελία στη Δικαιοσύνη, τόνισε ότι στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα, όπως ψευδώς δηλώθηκε στις ελεγχόμενες αιτήσεις.

«Μεταφερόμενοι» ελαιώνες!

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού εξήγησε πως οι κατηγορούμενοι, παρότι το 2019 και το 2020 είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δε δήλωσαν τίποτα. Αντίθετα, αυτές οι εκτάσεις… δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Κάποιοι ελαιώνες δηλώθηκαν, όπως υποστήριξε, στη Φλώρινα και κάποιες άλλες… εκτός Ελλάδος.

Ο κ. Μόσχος, ερωτηθείς για το αν γνωρίζει τους κατηγορούμενους και τον τρόπο που δήλωσαν ως ιδιοκτήτες βοσκότοπων στην Καστοριά, ενώ βρίσκονταν… στην Κρήτη, απάντησε αρνητικά.

«Σε ένα ΚΥΔ στην Καστοριά από τις 3 χιλιάδες αιτήσεις, οι 2.200 αιτήσεις γίνονταν από τον αγροτικό συνεταιρισμό. Σε εμάς έκαναν δήλωση μόνο μόνιμοι κάτοικοι Καστοριάς, ήμασταν ο φορέας Α’. Πού την έκαναν τη δήλωση, πού βρήκαν τα ενοικιαστήρια, πού το ένα, που το άλλο… αυτά όλα δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με ενοικιαστήρια, μισθώσεις, εκμισθώσεις κτλ…», κατέθεσε.

Ευτελές ενοίκιο

Όσο για το ενοίκιο που πλήρωναν ανά στρέμμα οι ελεγχόμενοι ήταν 0,035 λεπτά του ευρώ!!! Την ίδια ώρα που ο μάρτυρας ανέφερε πως πληρώνει 5 ευρώ/ στρέμμα το μήνα.

«Εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που ακούω 15, 20 χιλιάδες ευρώ που δίνονται…, εγώ από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.



Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε πάντως κανείς από τους 58 κατηγορουμένους, ενώ απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα αναβολής και διακοπής που υπέβαλαν οι συνήγοροί τους λόγω του κινδύνου παραγραφής. Και αυτό γιατί ορισμένες πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί πριν από έξι χρόνια και είναι ορατό το ενδεχόμενο να υποπέσουν σε παραγραφή, καθώς δεν έχει δικαστεί ακόμη η υπόθεση ούτε σε πρώτο βαθμό.