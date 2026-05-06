Ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε εν ψυχρώ τον νεαρό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023.

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις γύρω από την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αμμουδαρά που έπεσε νεκρός από τα πυρά 54χρονου πατέρα που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Από τότε, η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών φέρεται να κλιμακώθηκε, με απειλές και αντιπαραθέσεις να καταγράφονται κατά διαστήματα.

Το χρονικό της προαναγγελθείσας επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, χθες το απόγευμα προκαλώντας πανικό σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος φέρεται να ακινητοποίησε το όχημα του 20χρονου, κλείνοντάς του τον δρόμο, και στη συνέχεια άνοιξε πυρ από πολύ κοντινή απόσταση. Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως ο δράστης έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.

Το θύμα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Λίγη ώρα μετά το έγκλημα, ο 54χρονος παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε η μητέρα του 20χρονου, η οποία αντίκρισε το παιδί της νεκρό στον δρόμο, με τις σκηνές που ακολούθησαν να είναι σπαρακτικές.

Η σύντροφός του παρακολούθησε live τη δολοφονία

Μία από τις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά το γεγονός ότι ο 21χρονος βρισκόταν σε βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του τη στιγμή της επίθεσης, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φέρεται να παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες στιγμές της ζωής του συντρόφου της, βλέποντας τον δράστη να εμβολίζει το όχημά του και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα. Σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε άμεσα την αδερφή του θύματος και τις Αρχές, περιγράφοντας όσα φρικτά παρακολουθούσε ζωντανά από την οθόνη του κινητού της.

Μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο είπε στην ΚΡΗΤΗ TV ότι άκουσε πυροβολισμούς και σύγκρουση οχημάτων. Όπως ανέφερε, είδε τον νεαρό να τρέχει για να σωθεί, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε. «Τον πέτυχε εδώ και πέθανε», είπε, δείχνοντας το σημείο του θώρακα. Άλλος μάρτυρας ανέφερε πως βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και λίγο πριν τους πυροβολισμούς παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο με το όχημα που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό. «Κατάφερα να κατέβω λίγο πιο κάτω στον δρόμο όταν άκουσα πίσω μου τους τέσσερις πυροβολισμούς. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα εν έτει 2026;», είπε χαρακτηριστικά.

Μετανιωμένος δηλώνει ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας

Συντετριμμένος και μετανιωμένος εμφανίζεται ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε πως ο εντολέας του φέρεται να έδρασε εν βρασμώ ψυχής, αποδίδοντας την πράξη και σε ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα, ενώ σημείωσε ότι ο 54χρονος δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατο του 17χρονου γιου του. Όπως είπε ο δικηγόρος, «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του αείμνηστου 20χρονου που δοκιμάζεται αναίτια», ενώ χαρακτήρισε την πράξη «κατακριτέα και τραγική». Παράλληλα έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή κύκλος βίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 54χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως είναι «συντετριμμένος» και εύχεται «να τον συγχωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός», εκφράζοντας μετάνοια για την πράξη του. Ο δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν προσπαθήσει να βλάψει τον 20χρονο, ωστόσο επέμεινε ότι δεν είχε οργανωμένο σχέδιο, κάνοντας λόγο για «συνθήκες βρασμού ψυχής» και συναισθηματική κατάρρευση. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε στο όχημα την ώρα του εγκλήματος, με τις Αρχές να εξετάζουν τον βαθμό εμπλοκής της.

«Ο 20χρονος βίωνε έναν εφιάλτη, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές»

Μιλώντας στο Neakriti.gr, η δικηγόρος του θύματος περιέγραψε ένα σκηνικό φόβου, απειλών και συνεχών παρακολουθήσεων που, όπως υποστήριξε, βίωνε ο 20χρονος και η οικογένειά του τα τελευταία περίπου δυόμισι χρόνια. «Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου έναν εφιάλτη, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη συνήγορο, είχαν υποβληθεί δύο μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα. Η τελευταία μήνυση, όπως ανέφερε, υποβλήθηκε στις 4 Μαρτίου, για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο. Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με την κ. Σπανάκη, ο κατηγορούμενος φέρεται να κυνήγησε ξανά τον Νικήτα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια. «Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε. Έτσι σώθηκε προσωρινά», είπε.

Η κ. Σπανάκη ρωτήθηκε και για την καθυστέρηση στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. «Δεν θέλω να συνδεθεί σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Δεν συνδέεται με αυτό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στην υπόθεση του τροχαίου είχαν οριστεί πραγματογνώμονες από το Δημόσιο, οι οποίοι εξέτασαν τεχνικά ζητήματα, όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλευρά της οικογένειας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί καθυστέρησε η προανακριτική διαδικασία.

«Σε όλο αυτό το διάστημα η οικογένεια βίωνε έναν διωγμό, συνεχείς απειλές, λεκτικές και με κινήσεις και με παρουσίες. Είχαν απευθυνθεί επανειλημμένως στην Αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά», είπε. «Και εγώ η ίδια προσωπικά είχα επικοινωνήσει», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια ζούσε διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και απειλής, ενώ στάθηκε και στο παράπονο των δικών του ανθρώπων ότι ακόμη κι αν ο Νικήτας έφευγε από την Κρήτη, δεν θα γλίτωνε. «Ξέρετε όμως, με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο είπαν ότι κι αν έφευγε, πάλι το παιδί μας δεν θα γλίτωνε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται...», σημείωσε. Κλείνοντας, η κ. Σπανάκη ανέφερε ότι η οικογένεια βιώνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δράμα και πως οι νομικές ενέργειες θα προχωρήσουν όπως πρέπει, με σεβασμό στις διαδικασίες.

«Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ» - Ραγίζει καρδιές η θεία του 20χρονου

Συγκλονίζει η θεία του 20χρονου Νικήτα, που μιλώντας στο Neakriti.gr κατήγγειλε ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και πως οι αρχές έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα «Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ. Δεν έπρεπε να γίνει. Αφού τα βλέπανε ότι είχε τέτοιες προθέσεις, έπρεπε να τον είχαν συλλάβει», ανέφερε συγκλονισμένη. Η ίδια υποστήριξε ότι ο 54χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον Νικήτα και έκανε λόγο για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του.

«Του είχε κάνει 2-3 απόπειρες του παιδιού, με κουκούλα έξω από το σπίτι του, με μπαλοθιές, και ξέφυγε. Έπρεπε να τον έχουν βάλει στη φυλακή και να είχε φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό», είπε. Αναφερόμενη στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη, η θεία τόνισε ότι ο ανιψιός της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν. Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα ο ανιψιός της είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η ίδια υποστήριξε ότι το τροχαίο έγινε εξαιτίας λακκούβας, ενώ σημείωσε ότι και ο 20χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά.

«Και το δικό μας παιδί πέντε-έξι μήνες ήταν με πατερίτσα και είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ξεπέρασε όλο αυτό μετά από τρία χρόνια», ανέφερε. Η θεία του νεαρού κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν προστάτευσε τον ανιψιό, παρότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου. «Έπρεπε η Πολιτεία να είχε επέμβει, να είχε σώσει το παιδί. Να μην γίνει αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά. «Πέντε παιδιά ανέθρεψε ο πατέρας. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί. Το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι. Πήγε στρατιώτης με τιμή και με δόξα», ανέφερε.

Αύριο το τελευταίο αντίο στον 20χρονο: Η επιθυμία της οικογένειας - «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας»

Βαρύ είναι το κλίμα στον τόπο καταγωγής του 20χρονου δράστη, τον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς να ετοιμάζονται να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε στο σπίτι της οικογένειας, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς και οικείοι για το ύστατο αντίο. Το πρωί της Πέμπτης θα μεταφερθεί στον Χώνο, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η επιθυμία της οικογένειας, η οποία απευθύνει έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, ως ένδειξη τιμής στον 21χρονο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το βαρύ πένθος αλλά και την προσπάθεια να αποχαιρετήσουν τον νεαρό με έναν συμβολικό τρόπο. Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδελφής του, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

Φόβοι για νέα βεντέτα μετά το φονικό

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα, καθώς οι εξελίξεις έχουν αναζωπυρώσει φόβους για πιθανό νέο κύκλο αντεκδίκησης και βεντέτας ανάμεσα στις εμπλεκόμενες οικογένειες. Οι αρχές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, ενώ υπάρχει έντονη κινητοποίηση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση. Τοπικοί παράγοντες απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια αντεκδίκησης θα μπορούσε να ανοίξει νέο κύκλο αίματος με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

