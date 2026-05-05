Η Μαρία Μπεκατώρου σχολίασε το ύψος του παίκτης της στο «The Chase».

Με ένα νέο επεισόδιο «The Chase» επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου η Μαρία Μπεκατώρου η οποία ήρθε αντιμέτωπη με εκπλήξεις και έντονες συγκινήσεις.

Η παρουσιάστρια, υποδέχθηκε τους νέους της παίκτες, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρύψει τον ενθουσιασμό της προς το πρόσωπο του παίκτης της, ενώ ακόμη και το «Γεράκι», δεν δίστασε να σχολιάσει:

«Είμαι 1,83, δίπλα του θα φαίνομαι λιλιπούτιος…».

Με τη σειρά της ωστόσο, η Μαρία Μπεκατώρου σχολίασε: «Κάτσε να δεις τι έχει να συμβεί σε λίγο! Σε λίγο που θα πρέπει να σταθούμε δίπλα – δίπλα. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε!».

Αμέσως μετά τη «μάχη» με τον Chaser, η παρουσιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε να ζήσουμε το πλάνο των ονείρων μας! Εσύ πώς με βλέπεις τώρα;», ρώτησε τον Άγγελο, ο οποίος την κοιτούσε… από ψηλά.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχθηκε ακόμη μία νέα παίκτρια η οποία έφτασε στο πλατό από τη Μυτιλήνη, κρατώντας ένα δώρο. Συγκεκριμένα, η Μυρσίνη, χάρισε στην παρουσιάστρια μία εικόνα, μία κίνηση που την συγκίνησε ιδιαίτερα.

«Καταρχάς, χαίρομαι που σε γνωρίζω και σ’ ευχαριστώ που ήρθε από το Μυτιλήνη για εμάς. Πιο πολύ όμως σε ευχαριστώ γιατί μου έφερες αυτή την εικόνα. Ήταν πολύ σπουδαίο δώρο για μένα και σ’ ευχαριστώ που ήρθες για να συναντηθούμε».

