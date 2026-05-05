Οι μαθητές των Δημοτικών θα γνωρίσουν την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και θα έρθουν σε επαφή με πτυχές του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους.

Με αλλαγές θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για τον Μάιο στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας καθώς το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει ένα πενθήμερο δράσεων εντός σχολικού ωραρίου με κεντρική θεματική τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ολυμπιακή Παιδεία.

Ειδικότερα σε εγκύκλιο που εστάλη ήδη στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δρομολογείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, κύκλος δράσεων στο πλαίσιο της «Ολυμπιακής Εβδομάδας στα Σχολεία», από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2026 και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό θέμα «Πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες – 130 χρόνια μετά», η φετινή δράση είναι αφιερωμένη στην ιστορική διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, που πραγματοποιήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σηματοδότησαν την αναβίωση του Ολυμπιακού ιδεώδους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από την ιστορία και τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων, προάγοντας έννοιες όπως η ευγενής άμιλλα, η αριστεία, η συνεργασία, η συμπερίληψη, η κοινωνική υπευθυνότητα, η φιλία, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, μέσα από οργανωμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες (διαλέξεις, παιχνίδια, εκδηλώσεις) σε ένα δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον.

Όπως τονίζεται στο πλαίσιο των δράσεων της «Ολυμπιακής Εβδομάδας στα Σχολεία» οι μαθητές θα ενημερωθούν για τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004» και τα Ολυμπιακά ιδεώδη, Μεταξύ των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί και είναι ανοιχτοί για την συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας είναι:

Α. Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω πλατφόρμας:

Ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας.

Ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Διαδικτυακή ξενάγηση στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διαδικτυακές συζητήσεις με Ολυμπιονίκες και διακριθέντες/είσες αθλητές/τριες.

Διαλέξεις ιστορικής αναδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες – εξέλιξη, σημαντικές στιγμές, νέα αθλήματα.

Ολυμπιακές αξίες – αθλητική ακεραιότητα.

Β. Δημιουργικές Καλλιτεχνικές Εργασίες Έκφρασης:

Οι σχολικές μονάδες, που επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν και σε δράση εικαστικής δημιουργίας (ζωγραφικής) με θέμα: «Πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες – 130 χρόνια μετά».Ειδική παιδαγωγική υποστήριξη

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν (ΕΦΑΠΑΞ) την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής έως τις 20 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 στον σύνδεσμο https://olympicweek.hoa.org.gr/submit/, όπου έχουν επίσης αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα και οι σχετικές οδηγίες. Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής, επίσης ηλεκτρονικά μέσω του ίδιου συνδέσμου, μόνο ΜΙΑ εικαστική δημιουργία από κάθε σχολική μονάδα (εφόσον επιθυμεί) με θέμα: «Πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες – 130 χρόνια μετά». Οι σύνδεσμοι σύνδεσης για τις διαδικτυακές συναντήσεις μέσω πλατφόρμας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://olympicweek.hoa.org.gr/ από 20 έως 22 Μαΐου 2026 και θα αποσταλούν, επίσης, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν οι σχολικές μονάδες κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΘΝ.Ο.Α. στο τηλέφωνο 210 6878912 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .