Τι γιορτάζουμε κάθε χρόνο της Αναλήψεως και γιατί φέτος θα έχουμε και κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές.

Μετά το Πάσχα η αμέσως επόμενη γιορτή που συνδέεται με τον εορτασμό του κάθε χρόνο αυτή είναι της Αναλήψεως. Πρόκειται για μια σημαντική ημερομηνία για την ορθόδοξη εκκλησία καθώς γιορτάζεται την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου και φέτος «πέφτει» στις 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη. Ουσιαστικά ανήμερα της Αναλήψεως η εκκλησία γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί Γης. Το εκκλησιαστικό γεγονός της Αναλήψεως περιγράφεται από τους ευαγγελιστές Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην Α’ Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Μόνο ο ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε μνεία για το γεγονός αυτό.

Τι αναφέρει η Καινή Διαθήκη

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η Ανάληψη έγινε στο Όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ μπροστά στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι παρακολούθησαν με δέος την απομάκρυνση του δασκάλου. Η πατερική παράδοση τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της Αναλήψεως του Κυρίου, το όποιο περιλήφθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο Σύμβολο της Πίστεως («και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης...»). Τόσο στις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και στο Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») διακηρύσσεται η σχέση της Αναλήψεως με τη Δευτέρα Παρουσία.

Αν και πρόκειται για δεσποτική γιορτή εντούτοις δεν υπάρχει πρόβλεψη για αργία ανήμερα της Αναλήψεως οπότε τόσο οι εργαζόμενοι θα δώσουν κανονικά το παρών στην εργασία τους όσο και οι μαθητές με ορισμένες εξαιρέσεις καθώς επειδή η γιορτή φέτος «πέφτει» ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου θα έχουμε κλειστά σχολεία στις περιοχές με πολιούχο τον Άγιο ή την μητέρα του Αγία Ελένη. Ειδικότερα, κλειστά σχολεία προβλέπεται να έχουμε σε Άνω Λιόσια, Σάπες, Καστελλόριζο, Φυλή, Δεσκάτη, Μαρκόπουλο Αττικής, Γλυφάδα, Μαλεσίνα, Αμύνταιο, Ζεφύρι.

Παράλληλα κλειστά σχολεία θα έχουμε παραδοσιακά και στους Δήμους με πολιούχο την γιορτή της Αναλήψεως. Με τα δεδομένα αυτά κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Βριλήσσια και Σίφνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμονές της Αναλήψεως ήτοι την Τετάρτη 20 Μαίου είναι η τελευταία μέρα που οι πιστοί προσφωνούν το «Χριστός Ανέστη» όπως και την αναστάσιμη προσευχή στα σχολεία. Από της Αναλήψεως και έπειτα οι μαθητές κατά την πρωινή προσευχή θα λένε παραδοσιακά το «Πάτερ Ημών».