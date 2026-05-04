Την προμήθεια 706 νέων σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών των Ειδικών Σχολείων ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. Όπως τόνισε, μέσω της ένταξης του έργου στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, διασφαλίζεται η καθημερινή μετακίνηση περίπου 11.000 παιδιών σε όλη τη χώρα, με στόχο την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών τους. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει έως και το 70% των αναγκών μετακίνησης, εξυπηρετώντας περίπου 11.000 μαθητές, με προτεραιότητα σε αστικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για ένα πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου η πρόσβαση στο σχολείο δεν θα αποτελεί εμπόδιο για κανένα παιδί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, με ίδρυση νέων μονάδων τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην αύξηση του προσωπικού μέσω χιλιάδων διορισμών ειδικών παιδαγωγών και προσλήψεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Τέλος, σημείωσε ότι αναβαθμίζονται και τα ΚΕΔΑΣΥ με ψηφιακά εργαλεία και ενιαία πλατφόρμα, ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών.

Όπως τόνισε η Υπουργός με την ένταξη στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο του έργου για την προμήθεια των νέων ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, διασφαλίζουμε την καθημερινή μεταφορά 11.000 μαθητών/τριών, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους. Ξεκινάμε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επεκτεινόμαστε πανελλαδικά, ώστε η πρόσβαση στο σχολείο να μην αποτελεί εμπόδιο για κανένα παιδί. Προβλέπουμε, λοιπόν, την προμήθεια ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων για άτομα με αναπηρία, εγκατάσταση σε σταθμούς φόρτισης σε σχολεία και σε δημοτικούς χώρους ανάλογα που θα κριθεί, μετά την προμελέτη ότι πρέπει να τοποθετηθεί, και βέβαια την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των οχημάτων.

«Για εμάς, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι διευκόλυνση – είναι δικαίωμα, με τις ίδιες προσδοκίες για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αφετηρίας, τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας.

