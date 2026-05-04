Το μέγεθος της τσάντας και όσα δεν πρέπει να έχετε μαζί σας για να σας επιτραπεί η είσοδός σας στον χώρο της συναυλίας.

H αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Μetallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου, έχει ξεκινήσει. Οι νταλίκες με τον εξοπλισμό του συγκροτήματος και όλα τα σκηνικά του εντυπωσιακού σόου, έχουν ήδη φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο και οι εργασίες στησίματος της σκηνής γίνονται με εντατικούς ρυθμούς για να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους.

Θυμίζουμε ότι η συναυλία έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες τον περασμένο Μάιο και πάνω από 80.000 κόσμος θα βρεθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9 Μαΐου του 2026 για να απολαύσει ένα από τα μεγαλύτερα μέταλ σόου των τελευταίων ετών!



Ωστόσο, όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ το ερχόμενο Σάββατο, καλό είναι να γνωρίζουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες για την είσοδό τους στον χώρο:



Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια εταιρία, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους φαν ότι όλες οι τσάντες (πλάτες, ώμου, κ.ά.), δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Το κοινό πρέπει καλείται να τηρήσει αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.



Απαγορεύονται επίσης



Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά

To πρόγραμμα της συναυλίας

Doors Open: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: 20:30 (κατά προσέγγιση)

Λίγα λόγια για τη συναυλία

Οι Metallica ανακοίνωσαν ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα επεκταθεί για τέταρτη χρονιά, με 16 εμφανίσεις σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται πρώτη τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.



Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος All Within My Hands του συγκροτήματος. Το ίδρυμα, που δημιουργήθηκε το 2017 ως ένας τρόπος να ανταποδώσουν οι Metallica στις κοινότητες που τους στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του – προσφέροντας 11,4 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις για προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.