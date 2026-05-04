Η προπώληση συνεχίζεται για τη δεύτερη συναυλία στις 9/6.

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία! Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του Γιάννη, μας υπόσχονται το καλοκαίρι υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές!

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.



Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.



Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας»



Στην συναυλία του Θεάτρου Βράχων στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα θα είναι στις 8 Ιουνίου ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και στις 9 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική, ακουστική αναπηρία και αναπηρία όρασης.

Στη Συναυλία θα παρέχονται:

Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για άτομα με ακουστική αναπηρία.

Απτική ξενάγηση, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με αναπηρία όρασης, πριν την έναρξη της συναυλίας.

Εναλλακτικός Τρόπος Κράτησης Εισιτηρίου - Δήλωση Συμμετοχής στην Απτική Ξενάγηση.

Τα άτομα με αναπηρία όρασης μπορούν να κλείσουν το εισιτήριό τους και να δηλώσουν συμμετοχή στην απτική ξενάγηση: μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά: στο 2108617577.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, απαιτείται δήλωση έως: 1 Ιουνίου 2026.



Η δράση στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αντιληφθούν τον χώρο και τη μουσική, πριν την έναρξη της συναυλίας.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση της διοργάνωσης για ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό και υλοποιείται σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές προσβασιμότητας σε μουσικές και καλλιτεχνικές παραγωγές.

Πληροφορίες

Δευτέρα 8 Ιουνίου sold out

Τρίτη 9 Ιουνίου

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ



Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙA

Προπώληση: 18€

Ταμείο: 20€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

- online: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ «30 Χρόνια» :: TicketServices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Συντελεστές

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

ΑΜΕΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για άτομα με κινητική αναπηρία

Για άτομα με ακουστική αναπηρία (ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - ΕΝΓ)

Για άτομα με αναπηρία όρασης (απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας)

Εισιτήριο για ΑμεΑ: 16€

Εισιτήριο για έναν συνοδό: ΔΩΡΕΑΝ