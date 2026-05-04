Ο Δήμος προχωρά σε καθαρισμό και αποκατάσταση των φθορών και μέσω βιντεοληπτικού υλικού θα αναζητήσει τους υπαίτιους.

Σκηνές εκτεταμένων φθορών αντίκρισαν σήμερα το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, μετά από νέο περιστατικό βανδαλισμού στους χώρους του σχολείου. Άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, γράφοντας συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, σπάζοντας πόρτες και επιχειρώντας να εισβάλουν σε κλειδωμένες αίθουσες. Παράλληλα, ενεργοποίησαν πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα η σκόνη να καλύψει το πάτωμα, ενώ δεν έλειψαν και οι φθορές στο κυλικείο, όπου εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα και τρόφιμα σκορπισμένα. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης να κάνει λόγο για απαράδεκτες εικόνες που υποβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέγραψαν τις ζημιές και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ο Δήμος προχωρά άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυση των μέτρων φύλαξης με τη τοποθέτηση καμερών στα σχολεία, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε: «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις. Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών». Και συνέχισε ερωτώμενος: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα», τόνισε ο Δήμαρχος. Ο Δήμος αμέσως μόλις ενημερώθηκε επικοινώνησε με το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο βρέθηκε στο σημείο και έκανε καταγραφή των βανδαλισμών και της ζημιάς που προκλήθηκε, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μέσω της συλλογής αποτυπωμάτων και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

