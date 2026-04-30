Η 16χρονη στην Αίγινα δεχόταν συστηματικό bullying, ενώ προερχόταν από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

Στα όρια της έφερε μία 16χρονη στην Αίγινα το συστηματικό bullying που δεχότανε, η οποία έφτασε στο σημείο να πάει στο σχολείο με σουγιά.

Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή Live News, η 16χρονη ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι πήγε με τον σουγιά στο σχολείο προκειμένου απλά να φοβερίσει αυτούς που την ενοχλούσαν. Η μαθήτρια συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 24/04, σε στάση λεωφορείου, όταν απείλησε με τον σουγιά τους συμμαθητές της.

«Την πείραζαν, τώρα αν την έχουν χτυπήσει δεν ξέρω. Το συμβουλεύω να μην ασχοληθεί με τα παιδιά. Άμα την πειράζουν να το πει στον δάσκαλο», σημειώνει η μητέρα της. «Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη της κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουνε, βιασμοί χίλια δυο, με εμάς ασχολούνται;», πρόσθεσε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η 16χρονη ήταν θύμα bullying τα τελευταία τρία χρόνια, με τις συζητήσεις με το σχολείο και άλλους γονείς να είναι άκαρπες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6l5snbwx3d?integrationId=40599y14juihe6ly}