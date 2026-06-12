Τα νέα δεδομένα μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν -κατά το δοκούν ενδεχομένως όμως- δικαστήρια, τράπεζες και δανειολήπτες.

Σοβαρές αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι κυοφορούμενες εξελίξεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, καθώς οι τράπεζες και οι services αναζητούν τρόπους να ξεπεράσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Τα νέα δεδομένα μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν -κατά το δοκούν ενδεχομένως όμως- δικαστήρια, τράπεζες και δανειολήπτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση της δανειολήπτριας της οποίας την υπόθεση εξέτασε ο Άρειος Πάγος:

- το δικαστήριο «νόμου Κατσέλη» (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων) της όριζε να πληρώνει μηνιαία δόση 481,66 ευρώ σε 300 δόσεις. Το σύνολο της οφειλής ανέρχεται έτσι σε (481,66 Χ 300 =) 144.498 ευρώ.

- με τη συνήθη πρακτική, το επιτόκιο επιβάλλεται στα 144.498 ευρώ. Ενδεικτικά δηλαδή, με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος φτάνει στα 4.335 ευρώ ή 361 ευρώ το μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- με τη λογική της απόφασης του Αρείου Πάγου όμως, το 3% επιβάλλεται στα 481,66 ευρώ, δηλαδή σταθερά 14,5 ευρώ το χρόνο ή μόλις 1,2 ευρώ το μήνα.

- στα 25 χρόνια (300 δόσεις) η διαφορά μεταξύ της μιας πρακτικής και της άλλης φτάνει -θεωρητικά- στις 108.000 ευρώ, ή 4.320 ευρώ κάθε χρόνο!

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος τονίζει πως: «Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέδωσε την κρίσιμη απόφαση που αφορά τα κόκκινα δάνεια, με βάση την οποία ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Η απόφαση με πλειοψηφία (35 υπέρ και 12 κατά) αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και δεσμεύει άμεσα τράπεζες, servicers και funds.

Γιατί servicers/funds έχουν την ευθύνη εφαρμογής

Τα επενδυτικά funds και οι αντίστοιχοι servicers που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των δανείων μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής», είναι άμεσα υπεύθυνα για τον επανυπολογισμό των τόκων, καθώς, η απόφαση τους δεσμεύει ως διαχειριστές δανείων.

Τι πρέπει να κάνουν τα funds και οι servicers άμεσα

Επανυπολογισμό των τόκων για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/10 (γνωστός και ως Νόμος Κατσέλη) χωρίς να περιμένουν περαιτέρω ερμηνείες.

Συμψηφισμό ή επιστροφή χρημάτων για τόκους που έχουν καταβληθεί αδίκως έως και 15 χρόνια πριν.

Ενημέρωση για τον νέο τρόπο υπολογισμού που αφορά τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο του δανείου.

Δημοσιοποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής για κάθε fund/servicer ξεχωριστά.

Δημιουργία ειδικής γραμμής υποστήριξης για δανειολήπτες που ζητούν διευκρινίσεις.

Κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή της απόφασης από τα funds/servicers:

Παραβιάζει το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 3869/10.

Διατηρεί το άδικο φορτίο των τόκων που επιβαρύνει τους δανειολήπτες.

Εκθέτει τα funds σε νομικές αγωγές και κυρώσεις.

Υπονομεύει την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς κόκκινων δανείων.

Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες