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Βατή η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό.

Το εμπόδιο της Πάκσι καλείται να περάσει ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με φόντο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει από νωρίς φέτος το καλοκαίρι στους προκριματικούς γύρους, με την πρώτη αναμέτρηση να πραγματοποιείται εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η οποία αποτελεί μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ θα βρεθεί στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου και πιθανότατα των play-offs.

Η κλήρωση γι αυτόν τον γύρο θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Πάκσι.

Η Πάκσι τη σεζόν που μας πέρασε τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος της Ουγγαρίας.