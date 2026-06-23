Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε μέσα από αναρτήσεις τους δύο παίκτες.

Τη λήξη της συνεργασίας με τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ ανακοίνωσε την Τρίτη (23/06) ο Παναθηναϊκός.

Ο Σορτς κατέγραψε 43 συμμετοχές τη σεζόν που μας πέρασε στην Euroleague, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 16'06'' λεπτά. Ο Αμερικανός άσος δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αρχικές προσδοκίες, με τις δύο πλευρές να παίρνουν χωριστούς δρόμους.

«Ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς. Άφησες τα πάντα στο γήπεδο και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου. Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος», έγραψε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.

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Παρελθόν από τον «επτάστερο» αποτελεί και ο Κένεθ Φαρίντ. Ο 36χρονος σέντερ δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο «Μάνιμαλ» αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Νοέμβριο του 2025, αρχικά με συμβόλαιο δύο μηνών, προκειμένου να ενισχύσει την «πράσινη» ρακέτα λόγω της καθυστερημένης επιστροφής του Ματίας Λεσόρ από τον τραυματισμό του.

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«Σε ευχαριστούμε Κένεθ Φαρίντ που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μ’ εμάς! Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον, τόσο προσωπικά και επαγγελματικά MANIMAL» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

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