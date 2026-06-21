Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο των «πρασίνων» έπειτα από 14 χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο.

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Ο Σέρβος τεχνικός επελέγη από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για να διαδεχθεί τον Εργκίν Αταμάν και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο πολυνίκης προπονητής της EuroLeague καλείται να οδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» σε μεγάλες επιτυχίες.

Ο Ομπράντοβιτς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει συνολικά εννέα τίτλους EuroLeague. Η πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό, από το 1999 έως το 2012, χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή επιτυχία, καθώς η ομάδα κατέκτησε 23 τρόπαια: 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 7 Κύπελλα Ελλάδας και 5 ευρωπαϊκά τρόπαια.

Παράλληλα, το αποτύπωμά του στο ελληνικό πρωτάθλημα παραμένει εντυπωσιακό, με 358 νίκες σε 418 αγώνες και ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 85,6%.

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Λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε τη μεγάλη επιστροφή μέσω ανάρτησής του στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία με τον 66χρονο προπονητή από το Σούνιο.

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