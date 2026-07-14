Ο Ισπανός φόργουορντ είναι στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2023.

Παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για νέα ανανέωση του συμβολαίου.

Ο Ισπανός φόργουορντ (2,06μ) ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 από το NBA και με το «τριφύλλι» έχει κατακτήσει μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδος.

Ο Χουάντσο είχε ανανεώσει ήδη μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Την νέα πρόωρη επέκταση είχε προαναγγείλει τα ξημερώματα της Τρίτης (14/07) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories του στο Instagram.

Ο 31χρονος Ισπανός μετράει με το τριφύλλι 115 συμμετοχές στην Euroleague, με μέσο όρο 7.7 πόντους και 5.9 ριμπάουντ.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ αποτελεί μία εμβληματική προσωπικότητα στη νεότερη ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει καθ΄ολική αποδοχή από όλο το φίλαθλο κοινό και ξεχωρίζει για το αγωνιστικό του ήθος.