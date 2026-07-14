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Ο 79χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (14/07) ένας 79χρονος, ο οποίος επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο που είχε αγκυροβολήσει στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άτυχος άνδρας, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, εντοπίστηκε στο κατάστρωμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 79χρονο και τον μετέφερε σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.