Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Μία ευχάριστη είδηση ήρθε στη δημοσιότητα το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου, φέρνοντας στο προσκήνιο την Μπάγια Αντωνοπούλου και τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια το πρωί της Κυριακής έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αλλάζοντας πλέον σελίδα στην κοινή τους ζωή.

Όπως είχε αποκαλύψει και η ίδια, γέννησε ένα μικρό αγοράκι.

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύντροφός της δημοσίευσαν την πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο.

Σε αυτή ο Νίκος Κώτσης, απαθανάτισε τα χέρια του να κρατούν τρυφερά τα ποδαράκια του νεογέννητου αναγράφοντας την ημερομηνία που ήρθε στον κόσμο «12/07/2026», πρόσθεσε στην λεζάντα του.

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Το στιγμιότυπο το αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media και η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Η δημοσιογράφος, σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου, είχε αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Όπως είχε σημειώσει προσπαθούσαν επί δύο χρόνια για να αποκτήσουν το δικό τους παιδάκι, χωρίς αρχικά να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα:

«Το θέλαμε πάρα πολύ και το προσπαθούσαμε δύο χρόνια, χωρίς να κάνω κάτι έξτρα, δεν έκανα εξωσωματική, απλά δεν τύχαινε. Με στεναχωρούσε αυτό, έλεγα ότι έχω πάει 36, δεν έχω πιάσει παιδί και τι θα γίνει. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ και εγώ, έκανα Τάμα, στην Τήνο στη Μεγαλόχαρη. Ενάμισι, δυο μήνες μετά, πιάσαμε παιδί. Από τη μέρα που το έμαθα μέχρι και σήμερα φοβάμαι μη γίνει κάτι…», είχε αποκαλύψει η Μπάγια Αντωνοπούλου.