Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 και λήγει την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026.

Την πρόσληψη συνολικά 130 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο δήμος Αχαρνών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Οι 130 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια όλο το διδακτικό έτος 2026 - 2027, δηλαδή θα έχουν διάρκεια από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και την 30η Ιουνίου 2027.

Η προκήρυξη εντάσσεται στην εντολή του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη έως και 16.021 σχολικών καθαριστών σε 328 Δήμους το νέο σχολικό έτος.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων - 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων - 50 θέσεις μερικής απασχόλησης (5 ώρες)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων - 50 θέσεις μερικής απασχόλησης (3 ώρες)

Σημειώνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου Δήμου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132072313,311).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 και λήγει την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026.