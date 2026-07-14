Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο του Άργους με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου από πυρά αστυνομικών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/07) στο Άργος, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών.

Ο 20χρονος είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά της ΟΠΚΕ έπειτα από καταδίωξη την Τετάρτη (08/07), ενώ την Κυριακή (12/07) έχασε την μάχη με τη ζωή.

Στο κάλεσμα συμμετείχαν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για «κρατική δολοφονία» και κατήγγειλαν το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί έκφραση αστυνομικής βίας και καταστολής.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά:

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«Το αποκρουστικό πρόσωπο ενός εχθρικού για τον λαό κράτους, το οποίο δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ωμή βία κατά απλών λαϊκών ανθρώπων».

Στη συγκέντρωση συμμετείχε και η «Λαϊκή Συσπείρωση» Άργους – Μυκηνών, η οποία άσκησε κριτική στις δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δικαιολογήσει το περιστατικό και να μεταφέρει ευθύνες στην οικογένεια του 20χρονου.

«Οργή και απέχθεια προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία του Θοδωρή και να ρίξει την ευθύνη στην οικογένειά του.

Οι πισώπλατοι πυροβολισμοί ενός πεζού άοπλου ανθρώπου δεν είναι «λάθος χειρισμός», πολύ περισσότερο όταν οι σφαίρες πετυχαίνουν στο κεφάλι και οδηγούν στο θάνατο. Στην πραγματικότητα το τραγικό περιστατικό προστίθεται στο μακρύ κατάλογο αστυνομικής βίας και αποκαλύπτει το αντιδραστικό πλαίσιο βίας και καταστολής για να προστατευτεί η αντιλαϊκή πολιτική.

Πρόκειται για δολοφονία και οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αστυνομικοί ορθά προφυλακίστηκαν».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zguYXbwpetT4kPiYhGsic3Tcuz7krGXz1qk16RXHaB3EGLJJK5AMs6CbCiRtYn5Kl&id=61550711700502}

Παράλληλα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε και το Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας στην πλατεία Αγίου Πέτρου, με επίκεντρο την καταγγελία φαινομένων αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Στην ανακοίνωσή του το Μέτωπο κάνει λόγο για ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του χώρου του περιστατικού μετά τον θάνατο του 20χρονου, αναφέροντας:

«Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί η αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος λίγο μετά την είδηση ότι ο Θοδωρής έφυγε από την ζωή με την εμφάνιση σήμερα το πρωί γκράφιτι σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται η πρόσβαση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες διερεύνησης.

Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη! Η αστυνομική αυθαιρεσία δεν θα περάσει! Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων αστυνομικών! Δικαίωση για τον Θοδωρή!»

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI