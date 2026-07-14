Οι χθεσινές δηλώσεις του δημάρχου Άγρους, Γιάννη Μαλτέζου, καταδικάστηκαν από μερίδα του πολιτικού κόσμου.

Οργή και θλίψη προκαλεί η τραγική κατάληξη του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος μετά από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά.

Την ώρα που οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οι αντιδράσεις για τη συνολική διαχείριση και τις δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από την υπόθεση κορυφώνονται.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε χθες το ξέσπασμα της δημοσιογράφου Ράνιας Τζίμα κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αφορμή στάθηκε το επίσημο δελτίο Τύπου και η στάση του δημάρχου της περιοχής, ο οποίος με τις δηλώσεις του επιχείρησε ουσιαστικά να μετακυλήσει την ευθύνη για την τραγωδία στη μητέρα του θύματος.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς φορτισμένη και αγανακτισμένη, εξαπέλυσε δριμύ «κατηγορώ» στον αέρα του δελτίου:

«Ασχολιαστός ο δήμαρχος. Δηλαδή, δεν κατάλαβα ακριβώς, ποια είναι η πρόταση, ότι όταν υπάρχει ένα παιδί με αυτισμό στο σπίτι πρέπει να γίνεται Κωσταλέξι; Τι ακριβώς; Μην τυχόν και πέσει πάνω σε αστυνομικούς, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να ακινητοποιήσουν έναν άνθρωπο και βρεθεί νεκρός;»

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Υπενθυμίζεται πως υπερασπιζόμενος τους αστυνομικούς, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ο δήμαρχος Άργους ανέφερε χθες πως «αν ως κοινωνία τούς "σταυρώνουμε" σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό: τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν».

Στην ίδια ανάρητηση, δεν δίσταζε μάλιστα να κατηγορήσει την μητέρα του 20χρονου, που τον άφησε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι:

«Aκούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του), τι θα λέγαμε σήμερα;»