Οι δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών που επέλεξε να σταθεί στην προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο δεν έμειναν αναπάντητες.

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών άσκησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, χαρακτηρίζοντάς τες «αθλιότητα» και υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδουν με τον τρόπο λειτουργίας μιας σύγχρονης κοινωνίας.

«Είναι σαφές από την ανάρτησή του ότι δεν έχει καταλάβει ότι οι κοινωνίες το 2026 δεν λειτουργούν με Καιάδα», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας πως δεν έχει γίνει αντιληπτός ο ρόλος και ο σκοπός της αστυνομίας και της ασφάλειας για κάθε πολίτη.

Ο ίδιος τόνισε πως οι σχετικές τοποθετήσεις προκαλούν «λύπη και ντροπή», ενώ κατέληξε: «Για να μιλήσουμε έξω από τα δόντια και χωρίς στρογγυλέματα: αθλιότητα!».

Η ανάρτηση Ζαχαριάδη

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