Οι 37 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» αποφάσισαν στο Παρίσι την ενίσχυση της Ουκρανίας με νέα αντιαεροπορικά συστήματα, 16 γαλλικά Rafale και σχέδια για πολυεθνική δύναμη μετά την κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία.

Βήματα για την ενίσχυση της Ουκρανίας αποφάσισαν οι 37 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων», που συνεδρίασαν στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να αυξήσουν τη στρατιωτική και αμυντική στήριξη προς το Κίεβο, με στόχο την άσκηση πίεσης στη Ρωσία και την επιστροφή της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μετά τη σύνοδο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «πιο γρήγορα και πιο δυναμικά», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμβάλει ώστε να τερματιστεί η «αχρείαστη αιματοχυσία».

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 20 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ενίσχυση της αεράμυνας και αποστολή Rafale

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρέθηκε η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Εννέα ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν με το Κίεβο στη δημιουργία ενός αμυντικού συνασπισμού για την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων, με στόχο την προστασία της Ουκρανίας από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπογράμμισαν ότι η πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και αφορά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα της ασφάλειας.

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Ο Μακρόν αναφέρθηκε στο «Σχέδιο Φρέγια», ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλλιστικής άμυνας, το οποίο αναπτύσσεται από ουκρανική εταιρεία και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πιο οικονομική λύση σε σχέση με υφιστάμενα συστήματα, όπως οι αμερικανικοί Patriot και οι γαλλοϊταλικοί πύραυλοι Aster.

Παράλληλα, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην παράδοση 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Ουκρανία, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένεται να είναι διαθέσιμα την περίοδο 2028-2029.

Το Παρίσι θα προμηθεύσει επίσης το Κίεβο με νέα ραντάρ και μια συστοιχία αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T, ενώ θα δοθεί άδεια για την παραγωγή στην Ουκρανία γαλλικών όπλων, όπως οι βόμβες AASM και οι πύραυλοι Aster 30 και Scalp.

Σχέδια για δύναμη μετά την κατάπαυση του πυρός

Η «Συμμαχία των Προθύμων» επανέλαβε επίσης την πρόθεσή της να στηρίξει την Ουκρανία και μετά το τέλος των εχθροπραξιών, ακόμη και μέσω ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης στο ουκρανικό έδαφος, με στόχο την αποτροπή μιας νέας ρωσικής επίθεσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων και τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Ζελένσκι: «Ιστορική ημέρα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σύνοδο «ιστορική ημέρα», σημειώνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα περισσότερα συστήματα προστασίας απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες μπορεί να αναπτυχθεί το νέο αντιβαλλιστικό σύστημα, ενώ τόνισε ότι η χώρα του εξακολουθεί να έχει άμεσες ανάγκες σε αντιαεροπορικά μέσα.

Αντίδραση από τη Μόσχα

Το Κρεμλίνο αντέδρασε στις αποφάσεις της συνόδου, με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει τη «Συμμαχία των Προθύμων» έναν συνασπισμό που έχει «αυταπάτες» σχετικά με τη δυνατότητα στρατηγικής ήττας της Ρωσίας.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο θα αποτελέσει ζήτημα ασφαλείας για τη Ρωσία.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ