Η παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης θα είναι η τελευταία του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας.

Η Γαλλία ετοιμάζεται πυρετωδώς για την στρατιωτική παρέλαση ενόψει την Ημέρας της Βαστίλης την Τρίτη και ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στις προπαρασκευαστικές διεργασίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα προεδρεύσει της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην παρέλαση θα συμμετέχουν βρετανικά και ουκρανικά στρατεύματα.

Η παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης θα είναι η τελευταία του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας και ο ίδιος επέλεξε να θέσει τον συνασπισμό των χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επίκεντρο καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζεται.

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«Αυτή η παρέλαση θα είναι το σύμβολο της αφύπνισης της Ευρώπης», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων, με προσπάθειες που καταβάλλονται σε όλη την ήπειρο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.

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Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θα παραβρεθούν περίπου 30 ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χιλιάδες άτομα παρελαύνουν στο Παρίσι

Στην τελευταία «παρέλαση» του Εμανουέλ Μακρόν στις 14 Ιουλίου από τη θέση του προέδρου θα παρελάσουν 6.800 άτομα, 15% περισσότερο από το περσινό ρεκόρ, μαζί με περίπου 30% περισσότερα αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα από το συνηθισμένο. Περίπου 500 στρατιώτες από χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα παρελάσουν στα Ηλύσια Πεδία, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών από τη Βρετανία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία.

Η ακροβατική επίδειξη της Patrouille de France θα ανοίξει τον διάδρομο, πλαισιωμένη από δύο μαχητικά Mirage 2000 που θα πετούν από Γάλλους πιλότους με Ουκρανούς συγκυβερνήτες. Τα αεροσκάφη θα φέρουν εικονικούς πυραύλους για να υπογραμμίσουν αυτό που το Μέγαρο των Ηλυσίων περιέγραψε ως ετοιμότητα της Γαλλίας για μάχη.

Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβολικό, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη θα γεμίσουν τη λεωφόρο και τον ουρανό πάνω από το Παρίσι. Οι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την παρέλαση αυτή ως επίδειξη δύναμης από έναν στρατό ικανό να εισέλθει πρώτος σε μια σύγκρουση, πολεμώντας και συντονίζοντας κοινές επιχειρήσεις.

Η στρατιωτική παρέλαση έρχεται μετά από την τελευταία ομιλία του Μακρόν προς τις ένοπλες δυνάμεις, όπου έστειλε ηχηρό ευρωπαϊκό μήνυμα ενότητας και επισήμανε πως η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη να χύσει αίμα για να υπερασπιστεί την ειρήνη, την ελευθερία και το διεθνές δίκαιο.

«Ναι, η ειρήνη είναι ο στόχος μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, ναι, είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε πάντα, και με τίμημα αίματος αν χρειαστεί», είπε μεταξύ άλλων.

Η τελευταία ομιλία Μακρόν στις ένοπλες δυνάμεις

Κατά την ομιλία του μία ημέρα πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Βαστίλης, ο Γάλλος Πρόεδρος διατυμπάνισε τις υψηλές αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας, προειδοποίησε κατά του εθνικισμού και απηύθυνε έκκληση για βαθύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία σε επίπεδο άμυνας.

«Όπου κι αν υποκινείται ο εθνικισμός, είτε στη Γαλλία είτε αλλού, παρερμηνεύουμε την ιστορία μας», δήλωσε ο Μακρόν. «Σε μια εποχή που η Ευρώπη επανεξοπλίζεται, είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη δυνατοτήτων για την κάθε χώρα ξεχωριστά είναι ο δρόμος προς τα μπροστά» είπε μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος.

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Αυτή ήταν η 10η και τελευταία ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στον γαλλικό στρατό καθώς του χρόνου η θητεία του λήγει και δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.

Προς το παρόν η αντίπαλός του, η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν ηγείται των δημοσκοπήσεων για τις επόμενες εκλογές και έχει ξεκαθαρίσει πως η Γαλλία θα μειώσει σημαντικά τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ αν εκλεγεί. Ο Μακρόν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της 27λεπτης ομιλίας του κομπάζοντας για την αύξηση των αμυντικών δαπανών υπό την ηγεσία του, κάτι το οποία δεσμεύτηκε να διασφαλίσει

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Οι αμυντικές δαπάνες της Γαλλίας και οι στόχοι Μακρόν

«Θέτω έναν ξεκάθαρο και μετρήσιμο στόχο: να επιτύχω ένα επίπεδο αμυντικών δαπανών ισοδύναμο με το 2% του εθνικού πλούτου έως το 2025» είχε πει κατά την πρώτη του ομιλία το 2017 ο Μακρόν. «Η υπόσχεση αυτή τηρήθηκε».

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Γαλλίας αναμένεται να φτάσουν στα 64 δισ. ευρώ το 2027, διπλάσια από τα 32 δισ. ευρώ του 2017, τη χρονιά που πρωτοεξελέγη ο Μακρόν. Φέτος η Γαλλία προβλέπεται να δαπανήσει 2,2% του ΑΕΠ στην άμυνα, μία ισχυρή αύξηση στις προηγούμενες δαπάνες αλλά αρκετά πιο χαμηλά από την απαιτούμενη τροχιά για να φτάσει τον στόχο της συμμαχίας για το 2035 στο 3,5% του ΑΕΠ.

Η σημασία της αύξησης αυτής εντείνεται εν μέσω των πιέσεων που ασκεί η πολεμική της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και οι επαναλαμβανόμενες απειλές Τραμπ.

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«Η Ευρώπη γίνεται μια δύναμη που βασίζεται στα κράτη που την αποτελούν, μια δύναμη που σέβεται τις κυρίαρχες αποφάσεις τους αλλά είναι έτοιμη να αμυνθεί και να αναλάβει δράση, ενωμένη», δήλωσε ο Μακρόν, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει μια πιο δυναμική ευρωπαϊκή αμυντική στάση.

Στο ίδιο πνεύμα, εξέφρασε «βαθιά λύπη» για την απόφαση του Βερολίνου να εγκαταλείψει ένα σχέδιο για την κοινή κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς. Το έργο σταμάτησε μετά από έντονες διαφωνίες μεταξύ της γαλλικής Dassault και των γερμανικών Airbus and Space σχετικά με το ποια εταιρεία θα αναλάβει την ηγεσία.

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«Ναι, πρέπει να προετοιμαστούμε για τους πολέμους που έρχονται. Αλλά μην απατάσθε, η ικανότητά μας να ηγούμαστε (στους πολέμους) θα εξαρτηθεί από την αξιοπιστία μας σήμερα. Αυτοί είναι οι πόλεμοι του σήμερα που πρέπει να κερδίσουμε. Αυτή είναι η δύναμή μας να σταθούμε στο ουκρανικό μέτωπο. Είναι η ικανότητά μας να είμαστε εκεί που μας περιμένουν οι εταίροι μας, κοντά και στη Μέση Ανατολή» είπε μεταξύ άλλων ο Μακρόν.

Ο Μακρόν ηγήθηκε μίας νέας οπτικής για την γαλλική αμυντική πολιτική, ξεκινώντας συνομιλίες με τους συμμάχους για την συμπερίληψη στην γαλλική πυρηνική «ομπρέλα» και συμμαχώντας για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και προσπάθειες στην Ευρώπη με στόχο τη δημιουργία μιας στρατιωτικής - βιομηχανικής βάσης της ηπείρου.

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Η Γαλλία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ τη στιγμή που που οι ΗΠΑ απειλούν να αποχωρήσουν, καταργώντας επί της ουσίας παραδοσιακές δεσμεύσεις περί ασφάλειας. Το 1966, ο Σαρλ Ντε Γκολ απέσυρε τη Γαλλία από την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ. Επανήλθε το 2019 υπό την προεδρία του Νικολά Σαρκοζί.

Μακρόν, Ζελένσκι και η Συμμαχία των Προθύμων

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι δεινός υποστηρικτής της παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία. Σήμερα για μία ακόμα αφορά η Γαλλία φιλοξενεί τη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων, όπου πάνω από 30 χώρες συνηγορούν υπέρ της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν αναμένεται να υπογραμμίσει πρι προσέγγισή του για την άμυνα και την Ουκρανία κατά την αυριανή εορταστική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης.

Το απόγευμα της Δευτέρας στο Παρίσι έφτασε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν δήλωσε πως «Μπορούμε και θα κάνουμε περισσότερα για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει χτίσει ένα ισχυρό στρατιωτικό μομέντουμ. Το κύμα αλλάξει. η ΕΕ παίζει απόλυτα τον ρόλο της με το δάνειο των 90 δισ. ευρώ» τόνισε και επισήμανε πως «σήμερα θα συζητήσουμε επίσης για το πώς θα προστατεύσουμε τον ουκρανικό ουρανό από τα ρωσικά drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους» τόνισε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2076634937990562023}

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στο Παρίσι έρχεται μετά από έναν απροσδόκητο ανασχηματισμό στην ουκρανική κυβέρνηση χθες, με την Γιούλια Σβιριντένκο να παραιτείται την Κυριακή από τη θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας εν μέσω προβλέψεων ότι θα γίνει πρέσβειρα του Κιέβου στις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «αλλάζει την πολιτική της στρατηγική» και ότι έχει προσφέρει στον Σβιριντένκο την ευκαιρία να ηγηθεί «ενός νέου, σημαντικού τομέα» στις σχέσεις της Ουκρανίας με έναν βασικό διεθνή εταίρο.

Σε μια σύντομη ανάρτησή του ο Ζελένσκι ανέφερε πως η συνάντηση με τον Συνασπισμό των Προμύθων «μπορεί να ανοίξει σημαντικά μεγαλύτερες ευκαιρίες για την Ουκρανία να ενισχύσει την άμυνά της. Κύρια προτεραιότητά μας είναι η αντιβαλλιστική άμυνα. Θα παρουσιάσουμε το Αντιβαλλιστικό μας Πρόγραμμα στους εταίρους μας και, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, συμβούλων εθνικής ασφάλειας και αμυντικών εταιρειών από χώρες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος. Θα ευχαριστήσουμε τη Γαλλία για την ιστορική της υποστήριξη και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας θα συμμετάσχουν στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας - Ημέρα της Βαστίλης. Ευχαριστούμε όλους όσοι τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε.

Με πληροφορίες των Le Figaro/Guardian/Politico