Η φωτιά καίει τεράστια δασική έκταση 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισίου.

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο δάσος Φοντενεμπλό της Γαλλίας, 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισίου, με πάνω από 400 πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/07) στο ιστορικό δάσος, στο οποίο βρίσκονται αρκετοί οικισμοί.Σύμφωνα με τις αρχές, οι φλόγες έχουν ήδη επεκταθεί σε περίπου 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης και συνεχίζουν να απειλούν την περιοχή.

Ο δήμαρχος του Φοντενεμπλό, Ζιλιέν Γκοντάρ, εξέφρασε την ανησυχία και την οργή του για την καταστροφή. «Αυτή η εξαιρετική περιοχή καταστρέφεται από τις φλόγες. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ICI Paris Île-de-France, προσθέτοντας ότι «το δάσος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

{https://x.com/L_ThinkTank/status/2076681127138300218}

Εκκενώσεις κατοικιών και έρευνα για τα αίτια

Η φωτιά χαρακτηρίζεται υψηλής κλίμακας, με τις αρχές να κάνουν λόγο ότι η πλήρης κατάσβεσή της μπορείνα διαρκέσει από μερικές ημέρες μέχρι και εβδομάδες.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνέζ, ο οποίος επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων στο Φοντενεμπλό, τόνισε ότι βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της πυρκαγιάς.

{https://x.com/MeteoExpress/status/2076665496536011130}

«Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τη φωτιά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περίπου 900 κατοικίες έχουν εκκενωθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καεί κάποιο σπίτι ή να έχει τραυματιστεί κάποιος πολίτης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε περίπου 10 διαφορετικά σημεία.

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«Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η φωτιά προκλήθηκε εσκεμμένα. Δεν θα πω περισσότερα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε.

Προβλήματα σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Α6, μιας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Γαλλίας, ενώ επηρεάστηκαν και δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας.

{https://x.com/sustainme_in/status/2076672762601759154}

Η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανακοίνωσε καθυστερήσεις έως και οκτώ ωρών για τρένα από και προς τον σταθμό Gare de Lyon του Παρισιού. Τη Δευτέρα το πρωί, ωστόσο, η κυκλοφορία άρχισε σταδιακά να επανέρχεται.

{https://x.com/sustainme_in/status/2076672231699329310}

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 400 πυροσβέστες, ενώ επιχειρούν δύο ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εθνικής ομοσπονδίας πυροσβεστών, πυροσβεστικά αεροπλάνα από τον θερμότερο νότο της Γαλλίας μεταφέρθηκαν στην περιοχή του Παρισιού για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς.

320.000 στρέμματα στάχτη από την αρχή του έτους

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε επίσης ότι από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 320.000 στρέμματα στη χώρα, έκταση μεγαλύτερη από ολόκληρη την αντιπυρική περίοδο του 2025, ενώ από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν συλληφθεί 44 άτομα ως ύποπτα για πρόκληση πυρκαγιών.

{https://x.com/tecas2000/status/2076672419033464862}

Η περιοχή του Παρισιού και μεγάλο μέρος της Γαλλίας παραμένουν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού λόγω του καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών παραμένει αυξημένος.