Το έργο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Δυτικής Αττικής, καθώς βελτιώνει τη σύνδεση του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο.

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, σε κοινοπραξία με τη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., υπέγραψαν σήμερα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», ενός από τα σημαντικότερα νέα οδικά έργα που υλοποιούνται στην Αττική.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Παρέστησαν, επίσης, μέλη της Κυβέρνησης και του ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων φορέων και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη σημασία του έργου και τη συμβολή του στην αναβάθμιση των υποδομών της Αττικής.

Το έργο αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Δυτικής Αττικής, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη σύνδεση του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση βασικών κυκλοφοριακών αξόνων της πρωτεύουσας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, την κατασκευή νέων ανισόπεδων κόμβων και γεφυρών, την αναβάθμιση υφιστάμενων οδικών αξόνων, καθώς και σειρά συνοδών τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συμβατική διάρκεια κατασκευής είναι 36 μήνες.

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Με βαθιά τεχνογνωσία, υψηλή κατασκευαστική επάρκεια και αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης απαιτητικών έργων, η ΜΕΤΚΑ συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών υποδομών και στη δημιουργία έργων με μακροχρόνιο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να ανταποκρίνονται με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Όταν αυτές οι δύο πλευρές λειτουργούν συμπληρωματικά, το αποτέλεσμα είναι έργα που αφήνουν πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Για τη ΜΕΤΚΑ, η συμμετοχή μας στο έργο αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να παραδώσουμε ένα έργο υψηλής ποιότητας, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, στα χρονοδιαγράμματα και στις απαιτήσεις που συνοδεύουν ένα έργο τέτοιας σημασίας».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή, σημείωσε: «Η ΜΕΤΚΑ έχει ήδη δώσει απτά δείγματα επιτυχούς εκτέλεσης σύνθετων οδικών έργων υπό κυκλοφορία, όπως είναι το παρόν έργο. Κατόπιν τούτου δεσμευόμαστε μαζί με τον Κοινοπράκτη μας, που δεν χρειάζεται συστάσεις, να εκτελέσουμε και αυτό το έργο μέσα στις νόμιμες συμβατικές προθεσμίες, και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κυριότερο δε όλων με τεράστια προσήλωση στους κανόνες ασφαλείας. Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά είναι ένα έργο πνοής για την Αττική».

Η ανάληψη του έργου επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της ΜΕΤΚΑ στα μεγάλα έργα υποδομών της χώρας και αντανακλά την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η εταιρεία στην υλοποίηση σύνθετων τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο θα συντελεστεί μέσα σε μία σχετικά περιορισμένη επιφάνεια περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μέσα στην οποία προβλέπεται η κατασκευή 5 επιμέρους υπο-έργων:

Υποέργο 1: η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (για το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρό της) και συγκεκριμένα η νότια απόληξή της στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται και η κατασκευή Τεχνικού Διάτρησης κάτω από την αρχαία Ιερά Οδό.

Υποέργο 2: ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά, για τη σύνδεση της ΔΠΛΑ με την Αθήνα και το Σχιστό, με τη μεγάλη γέφυρα 160 μ. πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Υποέργο 3: Η αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού με την κατασκευή:

⦁ νέας γέφυρας 135 μ. πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου για την εξυπηρέτηση της κίνησης από Αθήνα προς Σχιστό και

⦁ την ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας (130 μ.) για την εξυπηρέτηση με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερης ροής της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος, όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις (σήμερα εξυπηρετείται από μία λωρίδα και με φανάρι).

Στην περιοχή αναβαθμίζεται και η Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση στο τμήμα αυτό για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας που συγκεντρώνεται στο σημείο συμβολής με τη λεωφόρο Σχιστού.

Υποέργο 4: ο Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων επί της λεωφόρου Σχιστού, για την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου της οδού Παλάσκα, όπου δημιουργούνται καθημερινά ουρές χιλιομέτρων.

Υποέργο 5: ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Ασπροπύργου επί της ΔΠΛΑ για τη διασύνδεσή της με τα διυλιστήρια και την Κόρινθο.

Στο έργο περιλαμβάνεται και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, με συλλεκτήρες ομβρίων που θα διοχετεύουν τα νερά της βροχής από τα ρέματα στις πλαγιές του Αιγάλεω προς τη θάλασσα, προστατεύοντας τις ευαίσθητες υποδομές της παράκτιας ζώνης.