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Η φωτιά ξέσπασε στις εγκαταλελειμμένες νεροτσουλήθρες της Copa Copana.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (06/07) στις παλιές εγκαταστάσεις του πάρκου Copa Copana, στον Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, της φωτιάς προηγήθηκε δυνατή έκρηξη λίγο μετά της 19:00.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις δεν δείχνουν ότι η φωτιά εξαπλώνεται εκτός των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων.

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Το πάρκο «Copa Copana» βρίσκεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Αθηνών, με πυκνούς καπνούς να έχουν τυλίξει την περιοχή.

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Φωτό λίγα λεπτά μετά την έκρηξη

Πηγή: Χαϊδάρι σήμερα

Το υδάτινο πάρκο Copa Copana αποτελούσε πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους στην Αθήνα μέχρι το 2015, όταν ο δήμος Χαϊδαρίου αποφάσισε να μην του χορηγήσει νέα άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά.

Το καλοκαίρι του 2019, το πάρκο επαναλειτούργησε με την ονομασία Aqua Fun Park, ωστόσο την ίδια χρονιά το Υπουργείο Τουρισμού διέταξε τη σφράγισή του, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις και παρατυπίες στην ασφάλεια.

Έκτοτε οι εγκαταστάσεις παραμένουν εγκαταλελειμμένες.

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