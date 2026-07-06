Λόγω της έντασης και της έκτασης της φωτιάς ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης στην περιοχή της Αγίας Ελένης στην Τροιζήνα και πλέον επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία και κρίσιμες εστίες της πυρκαγιάς.

Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν επίγεια και από αέρος

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 3 πεζοπόρα τμήματα, τα οποία επιχειρούν σε δύσβατα σημεία του μετώπου. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την άμεση οριοθέτηση του μετώπου πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα 112 και οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074140504229351460}

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Μπαράζ μηνυμάτων για ετοιμότητα και εκκένωση

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για ετοιμότητα και εκκένωση στην Τροιζηνία λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στο πρώτο μήνυμα, που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, αναφερόταν ότι πρόκειται για δασική πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας και ζητούσε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2074138314416779289}

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα 112 που αυτή τη φορά καλούσε σε εκκένωση της περιοχής. Συγκεκριμένα, ζητείται από όσους βρίσκονται στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας να απομακρυνθούν άμεσα προς την περιοχή του Άνω Φαναριού, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών και διατηρώντας ψυχραιμία κατά τη μετακίνηση. Στο μήνυμα που στάλθηκε αναφέρεται «Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς #Άνω_Φανάρι». Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα, υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και της μορφολογίας της περιοχής.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02JJEeCb6BxtAKsSf2t4iGSCTtw3j9EpHTGX4rQ8sEq19KThB4yziWhi8VKzYkTtBXl}

Μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζήνας

Μαίνεται με ένταση η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν σε δύσβατα σημεία, καθώς η πυρκαγιά κινείται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Στις 17:18 εκδοθηκε μήνυμα απο το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΣ για πυρκαγιά πλησίον της περιοχής Αγία Ελένη Τροιζήνας