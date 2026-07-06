«Ο κ. Μαρινάκης ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.»

Στον απόηχο του σημερινού αιτήματος που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο πρώην πρωθυπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «ομολογία» από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστηρίζοντας ότι από τη διατύπωση των θέσεών του προκύπτει πολιτική ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση.

Όπως σημειώνεται «Σήμερα ο κ. Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του. Υπενθυμίζουμε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καλέσει το σύνολο των δημοσίων αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχους του Predator και είχαν ενημερωθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες συναισθανόμενοι το χρέος τους απέναντι στην εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον. Η δημόσια τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη σημερινή εξέλιξη είναι ενδεικτική και συνάμα αποκαλυπτική: Ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δηλώσεις για τις εκλογικές λίστες του 2023, τις οποίες το κόμμα χαρακτηρίζει ως «συναίνεση στην ομερτά», κάνοντας λόγο για πολιτικές επιλογές που, κατά την άποψή του, εγείρουν ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκ νέου πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και κρίσιμο για τη δημόσια ζωή.