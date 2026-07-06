Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σταθερά εντός του Νοεμβρίου θα καταβάλλεται πλέον η ετήσια οικονομική ενίσχυση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία έχει πλέον διαμορφωθεί στα 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, που αποτελεί μόνιμο μέτρο στήριξης, έρχεται ενισχυμένη τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά.

Ο χρόνος πληρωμής και οι δικαιούχοι

Η καταβολή των 300 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώνεται κάθε Νοέμβριο, επισπεύδοντας τη διαδικασία σε σχέση με το παρελθόν, όταν η πληρωμή γινόταν τον Δεκέμβριο.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν οριστική σύνταξη και να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Ειδική μέριμνα υπάρχει για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, για τους οποίους το ηλικιακό όριο μειώνεται στο 60ό έτος.

Τα νέα διευρυμένα κριτήρια

Με στόχο τη στήριξη περισσότερων νοικοκυριών, τα όρια για την ένταξη στο μέτρο έχουν αυξηθεί ως εξής:

Ετήσιο Εισόδημα: Το όριο για τους άγαμους ανέρχεται πλέον στις 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακίνητη Περιουσία (βάσει ΕΝΦΙΑ): Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Διπλή ενίσχυση για ζευγάρια: Στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι και πληρούν ανεξάρτητα τα παραπάνω κριτήρια, η ενίσχυση καταβάλλεται εις διπλούν, με το συνολικό ποσό για το νοικοκυριό να φτάνει τα 600 ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ποσό των 300 ευρώ είναι πλήρως αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει ακέραιο στους δικαιούχους.