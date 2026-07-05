Αύριο αναμένεται η αποτίμηση των ζημιών καθώς και η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σε πύρινο κλοιό βρέθηκε η βιομηχανική ζώνη του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, επεκτάθηκε σε περισσότερες από μία βιομηχανικές μονάδες και οδήγησε σε διαδοχικές εκρήξεις μέσα σε χώρους αποθήκευσης και παραγωγής, αυξάνοντας δραματικά τον βαθμό δυσκολίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο.

Στον οικισμό Φιλοθέης οι κάτοικοι μπορούν πια σήμερα, να πάρουν μια ανάσα γιατί έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος της αναζωπύρωσης αφού έχει οριοθετηθεί η φωτιά, όσον αφορά το δασικό κομμάτι.

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Η πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το αυτοκίνητο ενός 76χρονου και πέρασε πολύ, πολύ γρήγορα, όπως λένει οι κάτοικοι του οικισμού Φιλοθέης την κοντινή ρεματιά και μέσα σε πέντε λεπτά άρχισε να «γλύφει» στην κυριολεξία τα σπίτια.

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Όπως περιέγραψαν οι άνθρωποι έζησαν μαρτυρικές στιγμές μέχρι να έρθει η πυροσβεστική και μόνοι τους, με κουβάδες, με λάστιχα, με ότι είχαν, προσπαθούσαν να βρέξουν τις αυλές για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Αυτό που ανέφεραν είναι ότι δεν είχαν μετά από κάποια στιγμή νερό, γιατί κόπηκε το ρεύμα και δεν λειτουργούσαν τα αντλιοστάσια στις γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα και η πυροσβεστική αφού έφτασε στο σημείο να μην έχει τρόπο να βρει εύκολα νερό.

Όμως με την έγκαιρη συνδρομή και της πυροσβεστικής μπόρεσαν και έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ευτυχώς τα καταφέραμε και σώσαμε τις περιουσίες μας», λένε αλλά η νύχτα ήταν πραγματικά εφιαλτική.

Τοξικό νέφος πάνω από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη

Ο πυκνός καπνός που προκλήθηκε από την καύση πλαστικών, βιομηχανικών υλικών και πρώτων υλών έχει σχηματίσει ένα εκτεταμένο νέφος, το οποίο κάλυψε γρήγορα τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Κάτοικοι από διάφορες περιοχές της πόλης ανέφεραν έντονη οσμή καμένου και αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ το νέφος έγινε ορατό ακόμη και στο κέντρο, με τη σκιά του καπνού να καλύπτει περιοχές γύρω από τον Θερμαϊκό. Οι αρχές προχώρησαν σε συστάσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και να προστατεύουν ιδιαίτερα παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σκληρή μάχη πυροσβεστών με συνεχείς αναζωπυρώσεις

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια και εναέρια μέσα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά που εξακολουθεί να καίει μέσα σε βιομηχανικά κτίρια με υψηλό φορτίο εύφλεκτων υλικών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το εσωτερικό των εγκαταστάσεων τροφοδοτεί συνεχώς τις φλόγες, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δεν επιτρέπουν την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω θερμοκρασιών, καπνού και περιορισμένης ορατότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqiiiqb5v29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Οι πρώτες εικόνες από τη βιομηχανική ζώνη αποτυπώνουν εκτεταμένη καταστροφή: κατεστραμμένες αποθήκες, καμένα μηχανήματα, καταρρεύσεις τμημάτων κτιρίων και ολοσχερώς κατεστραμμένες βιοτεχνίες.

Επιχειρηματίες της περιοχής κάνουν λόγο για ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές, καθώς πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς να έχει ακόμα αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της καταστροφής.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης μίλησε στην εκπομπή «10′ με τόνο» του ΕΡΤNews για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από χθες, τονίζοντας ότι ήταν δύσκολο εγχείρημα να εκκενωθεί το ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων», ενώ έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Ο Δήμος βιώνει μια δύσκολη κατάσταση για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα. Ελπίζω να είναι και η τελευταία.

Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις υπηρεσίες του Δήμου. Ήδη επικοινώνησε και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων. Το δυσκολότερο εγχείρημα όλων ήταν η εκκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων. 157 τρόφιμοι έπρεπε να απομακρυνθούν με ασφάλεια και μάλιστα οι 50 από αυτούς ήταν κατακεκλιμένοι.

Το φέραμε εις πέρας, τους φέραμε στο Κονταξοπούλειο, τους μη περιπατητικούς τους πήγαμε στο 424 σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Μαζί με το τοπικό αστυνομικό τμήμα συντόνισαμε την όλη επιχείρηση. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι όλα ξεκίνησαν από την επιπολαιότητα ενός συμπολίτη μας και σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το δυστυχές συμβάν των προηγούμενων ημερών, εξαπλώθηκε, φυσούσε βοριάς, πέρασε τα διοικητικά όρια του Δήμου, έφτασε στο Δήμο Παύλου Μελά. Είναι ευχής έργο το πως ο οικισμός της Φιλοθέης δεν πειράχτηκε τόσο πολύ.

Βέβαια όλες οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές. Είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών. Από τότε που ξημέρωσε επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στο να ελεγχθούν όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Είναι καθησυχαστικοί οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαγρύπνηση», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqk99ziraq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η σύσταση του καπνού, καθώς η καύση βιομηχανικών υλικών ενδέχεται να έχει απελευθερώσει επικίνδυνες ουσίες στην ατμόσφαιρα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιου τύπου πυρκαγιές μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα του αέρα, ειδικά σε περιοχές κοντά στο σημείο της φωτιάς αλλά και σε μεγαλύτερη ακτίνα, ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Για τον λόγο αυτό, οι συστάσεις προστασίας προς τους πολίτες παραμένουν σε ισχύ.

Ο δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια πλήρους κατάσβεσης και ελέγχου των αναζωπυρώσεων.

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