Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε άθελά του τη φωτιά, όταν από το όχημά του δημιουργήθηκαν σπινθήρες που πυροδότησαν τη ξηρή βλάστηση.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, ύστερα από εντατική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κλιμάκιο της οποίας μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να συνδράμει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής στη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφικής πυρκαγιάς. Από τη συλλογή στοιχείων, μαρτυρικών καταθέσεων και την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού, οι έρευνες οδήγησαν στον 76χρονο, ο οποίος αρχικά προσήχθη ως βασικός ύποπτος και στη συνέχεια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ομολογία για τους σπινθήρες από το όχημα

Σύμφωνα με την προανάκριση, αλλά και την ομολογία του ίδιου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν, κατά τη χρήση του οχήματός του, δημιουργήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν πάνω σε ξερή βλάστηση, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο 76χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού.

Μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

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Καταστροφές και μεγάλη κινητοποίηση

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Ωραιόκαστρο, καίγοντας δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν επιχειρήσεις, αποθηκευτικοί χώροι και οχήματα. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές, καταφέρνοντας να σώσουν κατοικίες που απειλήθηκαν άμεσα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι τη δύση του ηλίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν και πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

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Οι έρευνες των Αρχών

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 145 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ έχουν επιβληθεί περισσότερα από 500 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 629.000 ευρώ, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων κατά την αντιπυρική περίοδο.