Oι φορολογικές αρχές στέλνουν σαφές μήνυμα προς όσους εμφανίζουν σημαντικά κέρδη από στοιχηματισμό, ιδίως μέσω μη αδειοδοτημένων πλατφορμών.

Με το Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται ήδη στη φάση των «16» και τους αγώνες για την πρόκριση στους «8» να ολοκληρώνονται, το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των παικτών του στοιχήματος κορυφώνεται.

Η διοργάνωση, που φιλοξενείται σε 16 πόλεις του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με τις μεγάλες αναμετρήσεις να αυξάνουν κατακόρυφα και τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Σαφές μήνυμα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι φορολογικές αρχές στέλνουν σαφές μήνυμα προς όσους εμφανίζουν σημαντικά κέρδη από στοιχηματισμό, ιδίως μέσω μη αδειοδοτημένων πλατφορμών. Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να αποδειχθούν επαρκώς ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παίγνια ενδέχεται να χαρακτηριστούν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και να φορολογηθούν αναλόγως.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της κορύφωσης του Μουντιάλ, καθώς η μετάβαση από τη φάση των «16» στα προημιτελικά συνοδεύεται παραδοσιακά από αυξημένο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Όσοι επικαλούνται κέρδη από στοίχημα για να δικαιολογήσουν τραπεζικές πιστώσεις θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.

Αφορμή

Αφορμή αποτελεί υπόθεση φορολογικού ελέγχου σε φορολογούμενο, στον οποίο εντοπίστηκαν σημαντικές τραπεζικές πιστώσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ποσά προέρχονταν από κέρδη σε στοιχηματικές εταιρείες, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία. Η φορολογική αρχή αναγνώρισε μέρος των ισχυρισμών του, αλλά έκρινε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων παρέμενε αδικαιολόγητο και το φορολόγησε ως προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη ή μη επαρκώς αποδεδειγμένη πηγή.

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Το Διοικητικό Εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, έκρινε ότι ο φορολογούμενος δεν κατάφερε να αποδείξει με επάρκεια την πραγματική προέλευση των επίμαχων χρημάτων. Για τον λόγο αυτό επικύρωσε την πράξη της φορολογικής αρχής, δεχόμενο ότι τα ποσά συνιστούν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και φορολογούνται αναλόγως.

Στη συνέχεια, η υπόθεση έφθασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δεν επανεξέτασε τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή αν πράγματι τα χρήματα προέρχονταν από στοιχηματικά κέρδη, αλλά έλεγξε τη νομιμότητα της κρίσης του Εφετείου. Με την απόφασή του, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο εφάρμοσε ορθά τον νόμο και επιβεβαίωσε ότι το βάρος απόδειξης της προέλευσης των χρημάτων φέρει ο ίδιος ο φορολογούμενος.