Η Αγγλία υπέταξε το μαχητικό Μεξικό ενώ η Νορβηγία έστειλε στο σπίτι της την Βραζιλία.

Μέγα κάζο για την Βραζιλία που έχασε από την Νορβηγία για τους «8» του Μουντιάλ 2026 ενώ η Αγγλία κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Μεξικό.

Η Αγγλία έδειξε χαρακτήρα και, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για περισσότερο από μισή ώρα, λύγισε το Μεξικό με 3-2 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία.

Σαράντα χρόνια μετά το ιστορικό παιχνίδι με την Αργεντινή στο Αζτέκα, τα «Τρία Λιοντάρια» άφησαν πίσω τους τα φαντάσματα του παρελθόντος, κατακτώντας μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Μεξικανούς, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 54ο λεπτό. Για το Μεξικό, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 79 λεπτά, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ παρέμεινε στον πάγκο.

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Την ίδια ώρα, η Νορβηγία έγραψε ιστορία, επικρατώντας με 2-1 της Βραζιλίας και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, οδηγώντας τους Σκανδιναβούς στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους στη διοργάνωση.

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Ο Νορβηγός σούπερ σταρ έφτασε τα επτά γκολ στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, με τη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» να κορυφώνεται. Την ίδια στιγμή, η Βραζιλία απογοήτευσε ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μένοντας εκτός συνέχειας νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Κομβική ήταν και η παρουσία του τερματοφύλακα Όριαν Νίλαντ, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε όρθια τη Νορβηγία στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στην ιστορική πρόκριση.

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