Επιχειρήσεις και καταναλωτές αναμένουν την έναρξη των προσφορών, με στόχο αφενός την τόνωση της εμπορικής κίνησης και αφετέρου την πραγματοποίηση αγορών σε ιδιαίτερα μειωμένες τιμές.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, με την αγορά να προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του καλοκαιριού.

Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες από έξι εβδομάδες ευκαιριών για αγορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη προϊόντα.

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, δηλαδή την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00, αφήνοντας πάντως την τελική απόφαση στην κρίση κάθε επιχείρησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τόσο το ποσοστό της έκπτωσης όσο και την αρχική τιμή του προϊόντος, ώστε να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό οικονομικό όφελος και να πραγματοποιούν ασφαλείς αγορές.

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Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την παρουσίαση των εκπτώσεων, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία του καταναλωτή.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις για τις μειωμένες τιμές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης ή προσφοράς είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται:

ως ποσοστό έκπτωσης,

ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος,

ή με την παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να τηρήσουν πιστά τις προβλεπόμενες διατάξεις, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή σημαντικών διοικητικών προστίμων και κυρώσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.