Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, μεγάλη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νίκος Καντερές

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κυριακή του Πάσχα 2026 ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές «κλειδώνει» την τελική πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες με τις οποίες θα ψήσουμε τον παραδοσιακό οβελία. Αν και τις τελευταίες μέρες είχαν αυξηθεί οι εκτιμήσεις για έντονη αστάθεια και άστατο καιρό ανήμερα της Λαμπρής φαίνεται πως ο καιρός κάνει την ευχάριστη ανατροπή δίνοντας την δυνατότητα να όλους να απολαύσουν τα πατροπαράδοτα έθιμα χωρίς τον φόβο επίμονων βροχών και καταιγίδων.

Όπως σημειώνει στη νέα του ανάρτηση ο Νίκος Καντερές «πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καρός θα είναι καλός.Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς.». Σύμφωνα με τα λεγόμενα του μετεωρολόγο η αστάθεια θα είναι πρόσκαιρη ανήμερα του Πάσχα 2026 γεγονός που δεν θα «χαλάσει» το εορταστικό κλίμα.

Ουσιαστικά για την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται γενικά καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ήπιες θερμοκρασίες και συνθήκες κατάλληλες για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία πάνω από τους 20 βαθμούς είναι ιδανική για τα υπαίθρια πασχαλινά τραπέζια. Συνολικά, η εικόνα του καιρού δείχνει ότι, παρά την μικρή αστάθεια, το Πάσχα θα κυλήσει με ευνοϊκές συνθήκες για τις περισσότερες περιοχές, με τα όποια φαινόμενα να είναι σύντομα και τοπικού χαρακτήρα.

Η ανάρτηση Καντερέ

Στατιστικά στοιχεία και πρόγνωση για τη Κυριακή του Πάσχα. Πριν ένα μήνα σε ανάρτηση μου για τη Κυριακή του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις 12 Απριλίου τα τελευταία 35 χρόνια,από το 1991 έως το 2025 έγραφα τα εξής. Στην Αθήνα με κανονική τιμή θερμοκρασίας ,για τη συγκεκριμένη ημέρα τους 20 βαθμούς, στα 21 χρόνια η θερμοκρασία ήταν πάνω από τι τιμή αυτή,τα 5 χρόνια ίση και τα 9 χρόνια κάτω από 20 C. Σε ότι αφορά τη βροχή έβρεξε μόνο 6 φορές,δηλαδή η πιθανότητα βροχής για τη Κυριακή του Πάσχα ήταν μικρή ,όπως προβλέπεται και φέτος.Πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καρός θα είναι καλός.Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.