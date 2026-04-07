Η Κ.Ο της Ν.Δ. στην πλειοψηφία της αντιλαμβάνεται το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται προκειμένου να μείνει αλώβητος ο Κ. Μητσοτάκης-Κανείς δεν θεωρεί ότι έχει την πλάτη του καλυμμένη- Οι αιχμές για την περίπτωση που έρθει πρόταση Προανακριτικής για τον πρωθυπουργό.

Η γενική κατεύθυνση που δίνει το Μαξίμου είναι υπέρ της άρσης ασυλίας και των 11 βουλευτών της Ν.Δ. που κρίνονται σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας με βάση την 2η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ειδική κατεύθυνση είναι ψήφος «κατά συνείδηση» όπως είπε ο Π. Μαρινάκης στο briefing. Τι κατάλαβαν οι εμπλεκόμενοι βουλευτές ; Ότι τους «χρύσωσαν» την άρση ασυλίας και τους πέταξαν το μπαλάκι του μουτζούρη.

Η «λέζα» στους βουλευτές

Διότι ναι μεν δεν θα διαγραφεί κάποιος βουλευτής της Ν.Δ. – έτσι διαμηνύει το Μαξίμου - που αλλάξει γνώμη και ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του εκτιμώντας ότι δεν παρανόμησε, αλλά την «λέζα» από την τυχόν απόρριψη του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα την λουστεί μόνος του. Εξάλλου, όλες αυτές τις ημέρες με παρότρυνση της κυβέρνησης ο ένας μετά τον άλλον οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι (10 από τους 11) δήλωσαν ότι θέλουν την άρση ασυλίας τους για να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι.

Στόχος να βγει αλώβητος ο πρωθυπουργός

Και κάπως έτσι ο πρωθυπουργός θα μπορεί να λέει στους ψηφοφόρους του ότι δεν κλείνει τα μάτια στα παράνομα ρουσφέτια και ταυτόχρονα θα μπορεί να λέει στους βουλευτές τους ότι δεν τους «έδωσε» αφού στο διάγγελμα του είπε ότι δεν το έκαναν «για ίδιον όφελος» , ότι «δεν είναι όλες οι υποθέσεις σοβαρές» παροτρύνοντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξεκαθαρίσει γρήγορα το ποινικό τοπίο για να μην μείνουν στιγματισμένοι οι βουλευτές.

Η Κ.Ο της Ν.Δ. στην πλειοψηφία της αντιλαμβάνεται το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται προκειμένου να μείνει αλώβητος ο πρωθυπουργός – που δεν έχει εξυγιάνει σε επτά χρόνια το κράτος ώστε να μην χρειάζεται η παρέμβαση των βουλευτών- αλλά στην παρούσα φάση είναι εγκλωβισμένοι.

Σε δεύτερο χρόνο, όμως, κανείς δεν ξέρει πως θα αντιδράσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αναβρασμό όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

Διότι δεν είναι μόνον οι 11 εμπλεκόμενοι βουλευτές στην 2η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν λόγο να ανησυχούν. Είναι το σύνολο της Κ.Ο. που κατά καιρούς έχει ζητήσει ρουσφέτι είτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ΕΦΚΑ είτε από κάποιον άλλον οργανισμό. Διότι οι παθογένειες του κράτους βρίσκονται παντού και οι ίδιοι για να επανεκλεγούν εξυπηρετούν όπου μπορούν τους ψηφοφόρους τους. Άλλοτε για να λύσουν παράνοιες του συστήματος άλλοτε για να ικανοποιήσουν αιτήματα ακόμη και μέσω της παράνομης οδού κάνοντας χρήση της εξουσίας τους.

Συνεπώς και οι 156 βουλευτές μπορούν να δουν κάλλιστα τον εαυτό τους στην θέση των 11 , στο αμέσως επόμενο διάστημα χρόνο.

Αισθάνονται σαν πρόβατα ..επί σφαγή

Γεγονός είναι ότι το κλίμα ανάμεσα στην Κ.Ο και το Μαξίμου έχει βαρύνει όσο ποτέ στο παρελθόν. Και μάλιστα μεσούσης της προεκλογικής περιόδου. Κανείς δεν θεωρεί ότι έχει την πλάτη του καλυμμένη αφού σε κάθε περίπτωση καλούνται να βγάλουν μόνοι τους τα κάστανα από τη φωτιά με την ηγεσία να το επιβεβαιώνει σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Όταν έδειξε στην πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ τον δρόμο της εξόδου στους τότε υπουργούς και υφυπουργούς (Βορίδης, Σταμενίτης, Μπουκώρος, Χατζηβασιλείου κλπ) κι ας μην υπήρχαν σαφείς ενδείξεις.

Όπως έκανε με τους Κ. Καραμανλή – Χρ. Τριαντόπουλο στα Τέμπη.

Όπως κάνει τώρα με τους Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη , Δ. Βαρτζόπουλο και με τους 11 βουλευτές.

Υιοθετώντας σε κάθε περίπτωση ότι έχει γίνει κάτι επιλήψημο για το οποίο ποτέ δεν φταίει κεντρικά η κυβέρνηση αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι , ωστόσο, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας…

«Λάθος στρατηγική»

«Η στρατηγική του κάτι φταίει αλλά και κανείς δεν φταίει ποτέ κεντρικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι λάθος. Τώρα με το παραμικρό ο πρωθυπουργός θα είναι υποχρεωμένος να τους δίνει όλους. Και με ποιους θα δώσει την προεκλογική μάχη αν όλους για ψύλλου πήδημα τους αδειάζει;» αναρωτιούνται οι βουλευτές.

Περιμένουν στην γωνία...

Και θέτουν μια σειρά ερωτήματα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις. «Αν κατατεθεί αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές με ποιο επιχείρημα η κυβέρνηση θα το αρνηθεί πλέον;». «Αν έρθει δικογραφία για τον πρωθυπουργό για το ίδιο ζήτημα ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι σε μία μυστική ψηφοφορία για προανακριτική τι θα ψηφίσουν κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές που έχει καεί η γούνα τους;».

«Τι θα γίνει αν καταθέσει Πρόταση Δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ και από την ψηφοφορία λείπουν κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές;».

Στο μάτι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί

Και πώς θα αντιδράσουν από εδώ και πέρα σειρά βουλευτών σε νομοσχέδια που φέρνουν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί όταν είδαν στον τελευταίο ανασχηματισμό να τίθενται εκτός κυβέρνησης όπως η τρίχα από το ζυμάρι;

Οι βουλευτές της Ν.Δ. αισθάνονται ότι μπαίνουν με την μανιέρα της άρσης ασυλιών σε «καθεστώς ομηρίας» που μπορεί να τους κοστίσει ακόμη και την συμμετοχή τους στα επόμενα ψηφοδέλτια και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάνε σαν πρόβατα επί σφαγή..

Το επικοινωνιακό πυροτέχνημα του ασυμβίβαστου

Ο πρωθυπουργός με το διάγγελμα του πράγματι κατάφερε επικοινωνιακά έστω και για 24 ώρες να μετατοπίσει την προσοχή του κόσμου από τις επισυνδέσεις και τους διαλόγους των βουλευτών του με αξιωματούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι έψαχναν να βρουν την Μ. Δευτέρα το βαθύτερο νόημα της πρότασης του περί ασυμβίβαστου υπουργού- βουλευτή. Πρόταση που είχε απορρίψει ο ίδιος σε συνέντευξη του στο παρελθόν με το επιχείρημα ότι προσιδιάζει σε Προεδρικά και όχι κοινοβουλευτικά μοντέλα.

Τα ρουσφέτια καλά κρατούν

Όπως αποδεικνύεται το βαθύτερο νόημα της πρότασης απλώς δεν υπάρχει. Όχι ως προς την προστασία του πολιτικού συστήματος από το ρουσφέτι. Διότι ο μεν βουλευτής θα εξακολουθεί ανενόχλητα να κάνει ρουσφέτια για να επανεκλεγεί. Ο δε υπουργός – που δεν θα είναι βουλευτής για όσο διάστημα είναι υπουργός- επίσης θα συνεχίσει να κάνει ρουσφέτια διότι θα ξέρει ότι κάποια στιγμή θα πάψει να είναι υπουργός και ως απλός βουλευτής θα πρέπει να επανεκλεγεί..