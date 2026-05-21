Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή.

Το σκάνδαλο επιστρέφει σήμερα με κοινοβουλευτικό «άρωμα» στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς η Ολομέλεια της Βουλήςσυνεδριάζει για τη σύσταση ή μη Προανακριτικής Επιτροπής, έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης.

Στο «στόχαστρο» βρίσκονται ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει ήδη σε υψηλά επίπεδα, με τη σημερινή συνεδρίαση να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ιδιαίτερα έντονου κοινοβουλευτικού 48ώρου. Η διαδικασία στην Ολομέλεια προβλέπει δύο κύκλους τοποθετήσεων, με συνολικά 30 βουλευτές να λαμβάνουν τον λόγο, ενώ οι εισηγητές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Βουλή θα προχωρήσει σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία που αφορά τα πρόσωπά τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν από το βήμα της Ολομέλειας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώνονται.

Τόσο ο Σπήλιος Λιβανός όσο και η Φωτεινή Αραμπατζή έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως είναι αθώοι και απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις υπό διερεύνηση καταγγελίες.