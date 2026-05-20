Σε κλίμα πόλωσης πραγματοποιήθηκε η πολύωρη, απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, με αντικείμενο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Η διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες, διεξήχθη διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σύμφωνα με πληροφορίες. Το θερμόμετρο ανέβασαν κατακόρυφα η σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, αλλά και οι παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες ακούγονταν μέχρι και στους διαδρόμους του Μεγάρου της Βουλής. Απο την συνεδρίαση ξεχώρισαν δύο βασικά σημεία: η πρόθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να κινηθεί νομικά κατά του επικεφαλής της ΕΥΠ και ο ισχυρισμός του Θεμιστοκλή Δεμίρη, συμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν είχε δει ποτέ το έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Δεμίρη

«Τέσσερα χρόνια μας κοροϊδεύουν», δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποχωρώντας από την αίθουσα της Γερουσίας μετά το τέλος της συνεδρίασης. Πηγές του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι ο πρόεδρος του κόμματος έθεσε επανειλημμένα ερωτήματα προς τον διοικητή της ΕΥΠ σχετικά με το εάν στον φάκελο της υπόθεσης υπήρχαν καταγεγραμμένοι οι λόγοι παρακολούθησής του, αλλά και εάν είχε δοθεί σχετική προφορική εντολή.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Θεμιστοκλής Δεμίρης φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε δει το σχετικό έγγραφο που αφορούσε την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φέρεται να σχολίασε πως «δεν μπορεί να περιφρονείται η νοημοσύνη όλων», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες πολιτικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Οργή Κακλαμάνη για τις διαρροές

Οι διαρροές από πλευράς ΠΑΣΟΚ για τα όσα διαμηνύθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας της Γερουσίας - η συνεδρίαση ήταν απόρρητη- προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Βουλής.

«Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από που διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη… μπορεί να ειπωθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο. Απόρρητο είναι και το σοβαρό και το ανόητο», τόνισε συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή», αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές.

Αντιδράσεις για την απουσία Τζαβέλλα

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε και από την ένταση που προκάλεσε η μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί στην Επιτροπή.

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά στον επικεφαλής του Αρείου Πάγου και κατήγγειλε τον πρόεδρο της Επιτροπής και την κυβέρνηση γιατί δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση χωρίς να συζητηθεί η σχετική επιστολή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «και οι κρίνοντες κρίνονται». Ο Θεόφιλος Ξανθοπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ σε δηλωσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε πως «Θα επιμένουμε γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκρυφτεί από τους πολίτες».

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις μεθοδεύσεις. Οι απαντήσεις του Δεμίρη γενικόλογες και αόριστες. Η άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί την θεωρούμε απαράδεκτη» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ σε δηλώσεις του στο περιστύλιο.

Η Πέτη Πέρκα ανέφερε πως «η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους και έχει αναβάθμιση την συγκάλυψη. Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη βουλή».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε φραστικά στον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Μπούρα, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε τα καθήκοντά του.