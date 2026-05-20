Από Φόνισσα και Δράκουλα μέχρι Δεσποινίς Διευθυντής, όσα θα δούμε στο Εθνικό Θέατρο τη νέα σεζόν.

Η Αργυρώ Χιώτη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, παρουσίασε το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν 2026-2027.

Όπως ανέφερε, το συνολικό πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες «που επανασυστήνουμε, και, ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους».

Όπως σημειώθηκε, το Εθνικό διευρύνει το ρεπερτόριο του με συνεργασίες που εκπλήσσουν, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις κλασικών κειμένων, νέες αναθέσεις σε δημιουργούς με ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα — αρκετές και αρκετοί από αυτούς για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο — εδραίωση της δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού αλλά και άλλους φορείς στην Ελλάδα, μέσα από ισότιμες συμπράξεις και συμπαραγωγές, στόχευση στην εκπαιδευτική ταυτότητα του θεάτρου και τις κοινωνικές του δράσεις, ουσιαστική σκηνική έρευνα, άνοιγμα στη διακαλλιτεχνικότητα και τροφοδότηση της σκέψης και της θεατρικής γλώσσας.

Μερικά από τα έργα που ξεχωρίζουν τη νέα σεζόν είναι η «Φόνισσα» με την Καρυοφιλλιά Καραμπέτη, σε σκηνοθεσία του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, το «Σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, σε σκηνοθεσία της Ιώς Βουλγαράκη, ο «Δράκουλας», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ντέλλα και το «Δεσποινίς Διευθυντής» σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Αξίζει να αναφερθεί ακόμα ότι το Ρεξ ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, ενώ στο Δίπυλον θα δούμε το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θάνο Λέκκα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της σεζόν 2026 - 2027