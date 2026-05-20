Το πρόγραμμα των δωρεάν προβολών στο Park your Cinema και Park your Cinema Kids στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) καλωσορίζει το καλοκαίρι με τις επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids, που φέτος επιστρέφουν στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για ενδέκατη συνεχή χρονιά, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο.



Πρόκειται για τη μακροβιότερη σειρά εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, η οποία έχει καταφέρει, όλα αυτά τα χρόνια, να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό κάθε ηλικίας. Χρόνο με τον χρόνο, θεατές συγκεντρώνονται στο Ξέφωτο για να απολαύσουν κινηματογραφικές προβολές ξαπλωμένοι στο γρασίδι, κάτω από τον έναστρο ουρανό, σε μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία.



Φέτος, το ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δημοφιλή «μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια» σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Τη σεζόν ανοίγουν δυναμικά δύο αγαπημένες ταινίες, το εμβληματικό μιούζικαλ Fame στις 29/05 και η live-action εκδοχή του Lilo & Stitch στις 30/05.



Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει για ακόμα μια χρονιά τις σειρές Park your Cinema και Park your Cinema Kids, ενισχύοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε κινηματογραφικές προβολές που ζωντανεύουν το καλοκαίρι στην πόλη. Φέτος, η παρουσία του εμπλουτίζεται με ένα ειδικά διαμορφωμένο lounge χώρο για το κοινό, καθώς και δημιουργικές δράσεις για παιδιά πριν από κάθε προβολή του Park your Cinema Kids.



Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο έχει ως εξής:

Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια



Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη



Στο φετινό πρόγραμμα του Park Your Cinema, το μιούζικαλ δεν είναι απλώς θεματική επιλογή. Είναι στάση. Μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας. Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.

Παρασκευή 29 Μαΐου, 21.00





Fame / Στον πυρετό της δόξας (1980)

Σκηνοθεσία: Alan Parker

Πρωταγωνιστούν: Eddie Barth, Irene Carra, Lee Curreri

Ο συναρπαστικός κόσμος του New York High School of Performing Arts, όπου μία ομάδα σπουδαστών κυνηγούν τα όνειρά τους για δόξα, ενώ αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες, ρομαντικά μπλεξίματα και στιγμές θριάμβου και απογοήτευσης. Μέσα από εντυπωσιακές χορευτικές σκηνές, ακατέργαστο συναίσθημα και υπέροχη μουσική, η ταινία αποτυπώνει το πάθος, την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα και το θάρρος που απαιτείται για να βγει κανείς στη σκηνή. Μια ταινία για τη φιλία αλλά και τη φιλοδοξία, μια διαχρονική ωδή στη νεότητα και την καλλιτεχνική τόλμη, ένα μιούζικαλ - ορόσημο του αμερικανικού σινεμά, βραβευμένο με δύο Όσκαρ, Καλύτερης Μουσικής στον συνθέτη Michael Gore και Καλύτερου Τραγουδιού, στο κλασικό πλέον «Fame».

Παρασκευή 5 Ιουνίου, 21.00

Grease (1978)

Σκηνοθεσία: Randal Kleiser

Πρωταγωνιστούν: John Travolta, Olivia Newton John, Stockard Channing, Didi Conn

Όταν η γλυκιά Σάντι κάνει μετεγγραφή στο Λύκειο Ράιντελ, ξανασυναντά τον γοητευτικό και παράτολμο Ντάνι, τον καλοκαιρινό της έρωτα. Οι διάδρομοι του σχολείου ζωντανεύουν με διάσημα τραγούδια και εκρηκτικές χορογραφίες, σφύζοντας από το ανυπότακτο πνεύμα της νεότητας. Από τους θεαματικούς διαγωνισμούς χορού στο γυμναστήριο μέχρι το ζωηρό χάος της τελετής αποφοίτησης, οι μαθητές απολαμβάνουν την αστεία αλλά και τη δραματική πλευρά της εφηβικής ζωής. Ένα soundtrack γεμάτο αξέχαστες επιτυχίες, ανάμεσα τους και το υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You», συνοδεύει αυτό το εμβληματικό teen musical που έχουν αγαπήσει γενιές σινεφίλ.

Παρασκευή 3 Ιουλίου, 21.00

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ (2007)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall

Η σκοτεινά ευρηματική μουσική διασκευή του Tim Burton στο θρυλικό μιούζικαλ του Stephen Sondheim ακολουθεί τον βασανισμένο κουρέα Sweeney Todd, ο οποίος επιστρέφει στο βικτωριανό Λονδίνο μετά τη φυλάκισή του, αποφασισμένος να ανακτήσει τη ζωή του και να εκδικηθεί όσους τον αδίκησαν. Με μελωδίες που στοιχειώνουν, μακάβριο χιούμορ και τη μαγνητική χημεία των Johnny Depp και Helena Bonham Carter, αυτή η ανατριχιαστική ιστορία αγάπης, εμμονής και εκδίκησης εκτυλίσσεται πάνω από το φημισμένο αρτοποιείο της κυρίας Λόβετ, εκεί όπου η τραγωδία συναντά τη μαγειρική ευφυΐα.

Kυριακή 19 Ιουλίου, 21.00

School of Rock / Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ (2003)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Πρωταγωνιστούν: Jack Black, Mike White, Joan Cusack

Σε αυτήν τη γεμάτη ενέργεια και τρυφερότητα μουσική κωμωδία, ο Ντιούι, ένας μουσικός της ροκ που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αναλαμβάνει χρέη αναπληρωτή δασκάλου μουσικής σε ένα αυστηρό ιδιωτικό σχολείο. Αν και μοιάζει εντελώς ακατάλληλος, ο αντισυμβατικός αυτός δάσκαλος σύντομα ανακαλύπτει το μουσικό ταλέντο των μαθητών του και μετατρέπει μυστικά την τάξη σε ροκ συγκρότημα. Καθώς τα μαθήματα δίνουν τη θέση τους στις πρόβες, ο Ντιούι εμπνέει τους μαθητές του να βρουν τη φωνή τους και να αγκαλιάσουν τη δημιουργικότητα και το επαναστατικό πνεύμα της ροκ μουσικής. Μαζί βάζουν στόχο να κερδίσουν στον μουσικό διαγωνισμό Battle of the Bands. Γεμάτη με μεταδοτικό ρυθμό, χιούμορ και καλή διάθεση, η ταινία αποτελεί μια ξεσηκωτική γιορτή για τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής.

Παρασκευή 24 Ιουλίου, 21.00

Dreamgirls (2006)

Σκηνοθεσία: Bill Condon

Πρωταγωνιστούν: Beyonce, Jamie Foxx, Jennifer Hudson, Eddie Murphy

Η Έφι Γουάιτ, η Ντίνα Τζόουνς και η Λόρελ Ρόμπινσον, τρεις φίλες από το Σικάγο, αποτελούν το πολλά υποσχόμενο φωνητικό τρίο «The Dreamettes», το οποίο εκτοξεύεται από την αφάνεια στη δόξα στη χρυσή εποχή της σόουλ, ανακαλύπτοντας στην πορεία ότι η φήμη έχει το τίμημά της. Υπό την καθοδήγηση ενός φιλόδοξου μάνατζερ, μεταμορφώνονται σε ποπ είδωλα, θυσιάζοντας τις σόουλ ρίζες τους, εν μέσω έντονων προσωπικών συγκρούσεων. Η σχέση τους δοκιμάζεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα μιας συνεχώς εξελισσόμενης μουσικής βιομηχανίας. Το Dreamgirls είναι μία ταινία που σφύζει από λάμψη, με την ερμηνεία της Jennifer Hudson, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, να ξεχωρίζει.

Παρασκευή 31 Ιουλίου, 21.00

8 Femmes / 8 Γυναίκες (2002)

Σκηνοθεσία: François Ozon

Πρωταγωνιστούν: Fanny Ardant, Emmanuelle Beart, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen

Η παιχνιδιάρικη και ακαταμάχητα κομψή μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon είναι μια technicolor γιορτή ίντριγκας και femme fatale λάμψης. Αποτελεί διασκευή του διάσημου θεατρικού έργου του Γάλλου συγγραφέα Robert Thomas και διαθέτει ένα αξέχαστο soundtrack από τον Krishna Levy.



Παγιδευμένες λόγω χιονοθύελλας σε μια πολυτελή έπαυλη της δεκαετίας του 1950, οκτώ γυναίκες –τις οποίες υποδύονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες σταρ του γαλλικού κινηματογράφου– προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καθεμία τους έχει κίνητρο. Μία είναι η δολοφόνος. Ανάμεσά τους, η Isabelle Huppert, ως μελοδραματική θεία Ογκουστίν, είναι μια αποκάλυψη. Με δραματική ένταση, καυστικό χιούμορ και απίστευτη κωμική αντίληψη, η Huppert προσφέρει μια ανατριχιαστικά τρυφερή ερμηνεία, με κλασική πλέον τη σκηνή όπου ερμηνεύει στο πιάνο το «Message Personnel». Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τις Fanny Ardant, Emmanuelle Beart, Danielle Darrieux και Catherine Deneuve. Η ταινία κέρδισε την Αργυρή Άρκτο για Εξαιρετική Καλλιτεχνική Επίδοση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και απέσπασε πολλαπλές υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Park Your Cinema Kids

Ohana στο Πάρκο: Καλοκαιρινές Ιστορίες για Όλη την Οικογένεια

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη

Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.

Σάββατο 30 Μαΐου, 21.00

Lilo & Stitch / Λίλο & Στιτς (2025)

Σκηνοθεσία: Dean Fleischer Camp

Πρωταγωνιστούν: Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, Maia Kealoha

H live-action κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney διηγείται την ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία ενός μοναχικού κοριτσιού από τη Χαβάη και ενός εξωγήινου πλάσματος που τη βοηθά να ενώσει τη διαλυμένη της οικογένεια.

O σκανταλιάρης εξωγήινος Στιτς το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε έναν μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί, τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Οι δυο τους θα μας μάθουν τι θα πει αφοσίωση, φιλία και «οχάνα», που στην παράδοση της Χαβάης, σημαίνει οικογένεια.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 6 Ιουνίου, 21.00

The Parent Trap / Δίδυμοι Μπελάδες (1998)

Σκηνοθεσία: Nancy Meyers

Πρωταγωνιστούν: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson

Δύο δίδυμες αδελφές (τις υποδύεται η Lindsay Lohan), που αγνοούν η μία την ύπαρξη της άλλης, συναντιούνται τυχαία σε μια κατασκήνωση, αλλάζουν μεταξύ τους θέσεις, για να γνωρίσει η καθεμιά τον γονιό που στερήθηκε, και καταστρώνουν ένα σχέδιο για να επανενώσουν τους χωρισμένους γονείς τους.

Η ταινία προβάλλεται με υπότιτλους.

Σάββατο 4 Ιουλίου, 21.00

Finding Nemo / Ψάχνοντας τον Νέμο (2003)

Σκηνοθεσία: Andrew Stanton

Το Ψάχνοντας τον Νέμο είναι μια τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία της Disney/Pixar που απέσπασε το Όσκαρ Kαλύτερης Tαινίας Kινουμένων Σχεδίων καθώς και θριαμβευτικές κριτικές. Συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται μια από τις καλύτερες στιγμές κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά: οι καλοδουλεμένοι χαρακτήρες, το υποδειγματικό σενάριο, που ξετυλίγει μία αστεία όσο και συγκινητική σχέση πατέρα-γιού και η καταπληκτική απόδοση του ωκεανού, συνθέτουν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

Εξαιτίας της επίθεσης ενός καρχαρία στη γειτονιά όπου ζούσαν οι γονείς του κλοουνόψαρου Νέμο, το μόνο ψάρι που διασώζεται είναι ο πατέρας του, Μάρλιν, και το αυγό του Νέμο που ακόμη δεν έχει εκκολαφθεί. Η υπερπροστατευτικότητα του Μάρλιν στη μετέπειτα ζωή του μοναχογιού του, Νέμο, θα τον οδηγήσει σε μια επικίνδυνη πράξη, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγωγή του από δύτες. Ο πατέρας του θα πρέπει να περάσει από χίλια κύματα για να τον σώσει και να τον ξαναφέρει κοντά του.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 18 Ιουλίου, 21.00

Captain Sabertooth and the Magic Diamond / Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι (2019)

Σκηνοθεσία: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen

Τι φέρνει κοντά ένα μικρό αλητάκι του δρόμου, έναν δαιμόνιο πρίγκιπα της ζούγκλας και τον διαβόητο Πειρατή Μαυροδόντη; Ένα Μαγικό Διαμάντι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα και μία συναρπαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με αξέχαστους χαρακτήρες, θεαματική δράση, γενναιόδωρες δόσεις γέλιου και πολλή μουσική.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σάββατο 25 Ιουλίου, 21.00

Surf's Up / Ώρα για Σερφ (2007)

Σκηνοθεσία: Ash Brannon, Chris Buck

Με τη συνοδεία του κινηματογραφικού συνεργείου που καταγράφει τις εμπειρίες του, ο φιλόδοξος σέρφερ Κόντι αφήνει την οικογένειά του στο Κρύο Ντε Τζανέιρο της Ανταρκτικής για να ταξιδέψει στα Πιγκουινίσια για το πρωτάθλημα σερφ. Εκεί, συναντά ένα τρελό κοτόπουλο-σέρφερ, έναν διάσημο υπέρμαχο του σπορ, έναν κυνηγό ταλέντων και μια δυναμική ναυαγοσώστρια. Ο Κόντι πιστεύει ότι η νίκη θα του φέρει το θαυμασμό που επιθυμεί, αλλά όταν συναντά έναν παλαίμαχο σέρφερ, αναθεωρεί. Μήπως οι αληθινοί νικητές δεν είναι πάντα αυτοί που τερματίζουν πρώτοι;

Μια απίστευτα διασκεδαστική περιπέτεια, υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Πληροφορίες

Park your Cinema & Park Your Cinema Kids

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του την πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.