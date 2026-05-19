Oι ταινίες που είδαμε περισσότερο στα σινεμά το τετραήμερο 14 έως 17 Μαΐου 2026, είναι δύο...

O Διάβολος συνεχίζει να φοράει Prada και να ακούει Michael (Jackson), τουλάχιστον στα σινεμά. Οι δύο ταινίες παραμένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις του ελληνικού box office για ακόμα μια εβδομάδα, όπως συμβαίνει άλλωστε και στον υπόλοιπο κόσμο.

Την πρώτη τριάδα (αλλά αρκετά πιο πίσω σε εισιτήρια) συμπληρώνει ο νέος Γκάι Ρίτσι με τη Γκρίζα Ζώνη του. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγογονός ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επετειακή έκδοση των 40 χρόνων του Top Gun που κυκλοφόρησε για μία μόνο εβδομάδα στους κινηματογράφους, αντίθετα μια θέση στη λίστα -και συγκεκριμένα την 6η- βρήκε το ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου, για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Οπότε, το λες και καλό ζέσταμα.



Σημειώνεται, ότι το προηγούμενο τετραήμερο 14 - 17 Μαΐου, η κίνηση στα σινεμά μειώθηκε αισθητά, κόβοντας μόλις 66.780 εισιτήρια και μένει να δούμε αν η επερχόμενη ταινία Star Wars θα σώσει κάπως την κατάσταση...

{https://youtu.be/ef-aqXKaRcc?si=Zzcc_pHMfDZovPST}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 14 έως 17 Μαΐου 2026