Την άμεση σύγκληση κορυφής της Ε.Ε. για τις τουρκικές απειλές ζητά από την κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης και σαφείς αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παρενέβη δημόσια ανήμερα της 19ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία «χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους», υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος» και ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί «θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού», ιδιαίτερα σε περιόδους αναθεωρητισμού και γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από την Κάρπαθο, το Διδυμότειχο και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εγείρει «μείζονα ερωτήματα», ειδικά τη στιγμή που –όπως σημείωσε– η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με νέο παράνομο casus belli σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε ακόμη την κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Αντώνης Σαμαράς απηύθυνε προειδοποιητικό μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!»