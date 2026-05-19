Τι ανέφεραν Κωνσταντίνος Τασούλας, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος για την ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντιώνείναι η σημερινή.

Ο πολιτικός κόσμος της χώρας τοποθετήθηκε γι’ αυτή τη «μαύρη επέτειο», ενώ για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Τασούλας: Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας είναι πράξη δικαιοσύνης

«Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο μήνυμά του, με αφορμή την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ειδικότερα, στο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Σήμερα, τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση. Και ταυτόχρονα τιμάμε έναν λαό, έναν πολιτισμό, μια ιστορία, που διένυσε τους αιώνες με περιόδους ακμής και λαμπρότητας, ως την ανείπωτη βαρβαρότητα των διώξεων και του ξεριζωμού. Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα, να δημιουργήσει με ακατάβλητη ενεργητικότητα και ηθικό σθένος και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο της χώρας μας. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

Η Ελλάδα, πιστή στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να προωθεί τον διάλογο, τη συμφιλίωση και τη διεθνή συνεργασία. Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.

Σήμερα, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών. Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μάς καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών».

Μητσοτάκης: Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, κάνοντας λόγο για τη συστηματική εξόντωση 353.000 Ελλήνων του Πόντου και για τις διώξεις που ξεκίνησαν πριν από περίπου 112 χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πορείες θανάτου, τις εκτελέσεις, τα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας και τη μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και στην καταστροφή εκκλησιών, μοναστηριών και ολόκληρων χωριών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή για τις οικογένειες που ξεριζώθηκαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον βίαιο χωρισμό οικογενειών και την απώλεια γενεών που είχαν ζήσει για χιλιετίες στον Πόντο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει επίσης ότι το σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε, καθώς οι επιζώντες πρόσφυγες συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, μεταφέροντας μαζί τους την πολιτισμική τους κληρονομιά και το πνεύμα τους.

Κλείνοντας, αναφέρεται σε ένα χρέος μνήμης αλλά και ευγνωμοσύνης προς την ποντιακή κοινότητα, η οποία, όπως σημειώνει, συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόοδο της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη

«Σήμερα, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας.

112 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι διωγμοί, οι εκτελέσεις, οι “πορείες θανάτου” στα βάθη της Ανατολίας, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, η μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τότε που μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια καταστράφηκαν και χωριά ολόκληρα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Παρά τη χρονική απόσταση, ωστόσο, οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες. Θυμόμαστε τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Τους άνδρες που χωρίστηκαν βίαια από τις συζύγους τους. Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες.

Το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε. Και απέτυχε διότι οι επιζώντες που έφθασαν στη νέα πατρίδα, δεν είχαν μαζί τους πολλά, πέρα από τις εικόνες των αγίων τους και ένα άσβεστο φως.

Αυτό που φώτισε τον δρόμο τους εδώ και τους επέτρεψε να μετατρέψουν τον πόνο σε προκοπή. Δεν αναβίωσαν απλώς ήθη και έθιμα. Έχτισαν νέες πόλεις, εμπλούτισαν την κουλτούρα μας και έγιναν η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης».

Ανδρουλάκης: Μαύρη επέτειος για την ιστορία του Ελληνισμού

«Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε πως «107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, που συντελέστηκε την αυγή του 20ού αιώνα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά αλληλέγγυο στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε από το 1994 η σημερινή ημέρα ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι πλέον ήρθε ο καιρός να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. «Σε μια εποχή που οι αναθεωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν τον χάρτη και η φρίκη του πολέμου και ο εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο, γιατί μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη είναι ικανή να αποτρέψει ανάλογες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Η σημασία της ιστορικής μνήμης ως στοιχείο ειρήνης και διεθνούς ασφάλειας

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Γενοκτονία των Ποντίων κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξής του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης ως στοιχείο ειρήνης και διεθνούς ασφάλειας. Όπως σημείωσε, η αναγνώριση τέτοιων γεγονότων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός κόσμου με συνεργασία και σταθερότητα.

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παραβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, τιμώντας τη μνήμη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στη Βουλή. Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «εν έτει 2026, οι κατοικίες πολλών Ελλήνων του Πόντου παραμένουν εκτός σχεδίου, χωρίς αποχέτευση και αρκετές από αυτές χωρίς καν ύδρευση» και τόνισε ότι το ΚΚΕ στηρίζει με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα:

«Συμπληρώνονται 107 χρόνια από τον βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου με περίπου 350.000 νεκρούς και με πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Οι Έλληνες του Πόντου είναι και αυτοί ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα των θυμάτων του ιμπεριαλισμού, των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων του συστήματος, όπως ήταν και οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από τη μια η αστική τάξη τους Τουρκίας, που δυνάμωνε τον αστικό εθνικισμό της και διεκδικούσε το χτύπημα των βασικών της ανταγωνιστών για να εδραιώσει την κυριαρχία της, και από την άλλη η αστική τάξη της Ελλάδας, που έθεσε σε δεύτερη μοίρα τη βοήθεια και τη στήριξη στον ποντιακό ελληνισμό, γιατί οι προτεραιότητές της ήταν στην πλούσια περιοχή της Μικράς Ασίας, ενώ η προέλαση του ελληνικού στρατού στα ενδότερα της Τουρκίας για τα συμφέροντα των ξένων συμμάχων της, υπονόμευσε την τύχη των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου.

Αποδεικνύεται, για ακόμη μια φορά, ότι η έννοια της πατρίδας για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επιστημόνων και αγροτών.

Το εθνικό συμφέρον που συχνά επικαλούνται οι κυβερνήσεις, όπως σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και άλλα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή την αλήθεια επιχειρούν να αποκρύψουν, με προφανή στόχο τη στοίχιση πάλι του ελληνικού λαού πίσω από τα συμφέροντα των διαφόρων μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων, των εφοπλιστών και όλων αυτών που κερδίζουν πάνω στον ιδρώτα, το αίμα και τις θυσίες του λαού, είτε σε συνθήκες φαινομενικής «ειρήνης» είτε σε συνθήκες πολέμων.

Το ΚΚΕ είναι περήφανο γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των ξεριζωμένων Ελλήνων του Πόντου, αντιπάλεψε με κάθε τρόπο τον ρατσισμό που καλλιεργούσαν διάφορες φασιστικές δυνάμεις. Πρωτοστάτησε να ενταχθούν οι Έλληνες του Πόντου στο εργατικό – λαϊκό κίνημα και μέσα από εκεί να διεκδικήσουν όλα τα αναγκαία για μια αξιοπρεπή ζωή στη χώρα μας.

Μέχρι και σήμερα στηρίζουμε με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ένα αίτημα που παραμένει ανεκπλήρωτο, όταν η ίδια η ΕΕ εγκρίνει δεκάδες δισεκατομμύρια πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ταυτόχρονα δηλώνει αναρμόδια για τις γερμανικές αποζημιώσεις από τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα.

Σήμερα, 107 χρόνια μετά, η μεγαλύτερη τιμή είναι να δυναμώσει η πάλη για να απεμπλακεί η χώρα μας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μια πολεμική εμπλοκή που πληρώνει ακριβά ο λαός και αυξάνει τους κινδύνους.

Επίσης, να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, ενάντια στις απειλές του Τραμπ, στο νησί της επανάστασης στην Κούβα, απέναντι σε όλους τους λαούς του κόσμου είμαστε αλληλέγγυοι.

Ως ΚΚΕ στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών, που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την καπιταλιστική παλινόρθωση εκεί, εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης.

Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, τόσα χρόνια μετά, οι επιδοτήσεις που δόθηκαν τότε στα πλαίσια της στεγαστικής αποκατάστασης να αντιμετωπίζονται ως δανειοδότηση, με αποτέλεσμα το κράτος, αφού εξασφάλισε τις τράπεζες, έρχεται μετά σαν κοράκι και επιτίθεται στο βιος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων ομογενών, ενώ σήμερα, εν έτει 2026, οι κατοικίες πολλών Ελλήνων του Πόντου παραμένουν εκτός σχεδίου, χωρίς αποχέτευση και αρκετές από αυτές χωρίς καν ύδρευση.

Το ΚΚΕ καλεί τον ποντιακό ελληνισμό σε αγωνιστική συμπόρευση, για να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στο σύστημα που γεννάει πολέμους, φτώχεια, φασισμό και προσφυγιά».

Νέα Αριστερά: Ας κάνουμε αυτή την ημέρα υπόμνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πάλης για ελευθερία

«Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν, εξοντώθηκαν, ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και κουβάλησαν μαζί τους τον πόνο, αλλά και τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη μνήμη και την αξιοπρέπειά τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Ο ποντιακός ελληνισμός, όμως, στάθηκε όρθιος, ρίζωσε ξανά, δημιούργησε, συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η μνήμη του ξεριζωμού του δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Είναι ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνουν ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία, ο πόλεμος, η βία απέναντι στους λαούς.

Και σήμερα, η μνήμη αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Δεν μπορούμε να τιμούμε τα θύματα μιας γενοκτονίας του παρελθόντος και να σιωπούμε μπροστά στη γενοκτονία που εξελίσσεται στη Γάζα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιστορική δικαίωση και την ίδια στιγμή να ανεχόμαστε τον αποκλεισμό, τον λιμό, τους βομβαρδισμούς, τον εκτοπισμό και την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού.

Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης. Η μνήμη δεν είναι αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι όπλο για το μέλλον. Ας κάνουμε αυτή την ημέρα υπόμνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πάλης για ελευθερία».

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης αναφέρεται στη 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και Πένθους για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που εξοντώθηκαν συστηματικά την περίοδο 1914-1923, εν όψει της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το θέμα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις «μαζικές σφαγές, πυρπολήσεις χωριών, τους απαγχονισμούς και τις διαβόητες «πορείες θανάτου», όπου άνθρωποι οδηγούνταν σε πορείες στο πουθενά έως τα βάθη της Ανατολίας, χωρίς τροφή και νερό μέχρι τον θάνατο. Η Γενοκτονία των Ποντίων δεν μπορεί να αποτελεί πια πεδίο αμφισβήτησης. Δεν υπάρχει «γενοκτονολαγνεία» όπως ατυχώς έχει λεχθεί. Συνέβη. Μία ανθρώπινη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία του έθνους μας», σημειώνει.

Η σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει τη γενοκτονία όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής, Ποντίων Ελλήνων, Ασσυρίων και Αρμενίων.

«Ζητάμε να αναγνωριστεί καθολικά η Γενοκτονία των Ποντίων ως αδιαπραγμάτευτη ιστορική αλήθεια. Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες να συνταχτούν μαζί μας για να ενημερώσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη», σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης. Και καταλήγει:

«Η αναγνώριση των γενοκτονιών του χθες είναι προϋπόθεση για να αποτρέψουμε τις γενοκτονίες του σήμερα και του αύριο».

Σαμαράς: Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού

«Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι’ αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει: «Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!»