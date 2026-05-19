Τα «ρέστα του» στη Βουλή παίζει ο Ανδρουλάκης- Αμηχανία για τη διεύρυνση.

Να διατηρήσει την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς που στην πράξη περνάει μέσα από την (δημοσκοπική) παραμονή του στην δεύτερη θέση, θέλει με κάθε τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκούντως «αμυντική» για το ΠΑΣΟΚ με τη συζήτηση για τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Ανδρουλάκη και της οικογένειάς του, κάτι που το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος θέλει να αφήσει πίσω. Για αυτό και επιθυμεί με κάθε τρόπο να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει χθες το σχέδιό του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για την προστασία της πρώτης κατοικίας στη βάση του νόμου Κατσέλη του 2010, ενώ προτείνει και μια σειρά άλλες ρυθμίσεις προς όφελος των δανειοληπτών. Μέσα από την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ρίχνει τα βέλη του σε επιλογές που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με νόμους του 2015 και του 2017 σε σχέση με τα funds, δείχνοντας ότι από εδώ και στο εξής με κάθε ευκαιρία θα στοχεύει και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο προς την ΝΔ. Απλώς αυτή τη φορά η κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό γίνεται με πιο πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικά χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, από αύριο ως και την Παρασκευή τα φώτα στρέφονται στην Βουλή και στην υπόθεση τόσο του σκανδάλου των υποκλοπών όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Τετάρτη θα προσέλθουν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Δεμίρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας. Ακολούθως θα υπάρξουν κοινοβουλευτικές εξελίξεις με την πρόταση για την προανακριτική για τον κ. Λιβάνο και την κυρία Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και πρόταση για εξεταστική σε σχέση με τις υποκλοπές.

Η δεδομένη άρνηση της κυβέρνησης και για τις δυο υποθέσεις, επαναφέρει τη συζήτηση για την κατάθεση πρόταση μομφής, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ειλημμένη απόφαση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όσοι είναι υπέρ της χρήσης του πιο σημαντικού όπλου που έχει στα χέρια της η αντιπολίτευση, υποστηρίζουν πως θα είναι ιδανική ευκαιρία να φύγει, έστω προσωρινά, η συζήτηση για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, και να μεταφερθεί στο κοινοβούλιο όπου ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία για άλλη μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό. Έως τώρα πάντως, από το επιτελείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δίνουν καμία διαρροή για τις προθέσεις του ως προς την πρόταση μομφής.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια αμηχανία στο κομμάτι της διεύρυνσης, ιδίως μετά τον αρνητικό σχολιασμό που έγινε στο Πολιτικό Συμβούλιο για την περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία παρά τα όσα λέγονται δεν έχει κλείσει οριστικά. Η αρμόδια Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον κ. Σκανδαλίδη δεν έχει πάρει ακόμα το πράσινο φως για νέες εντάξεις, ενώ υπάρχει σχετική μουρμούρα μεταξύ των μελών της τόσο γιατί δεν έχει ακόμα συνεδριάσει όσο και γιατί φαίνεται να έχουν διακοσμητικό ρόλο. Επιπλέον, εντείνονται οι πιέσεις προς τον κ. Ανδρουλάκη να δώσει αρμοδιότητες στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, πολύ περισσότερο όταν το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν διαρροές πως θα συγκροτήσει «σκιώδη κυβέρνηση».

Η ταλάντευση και πολύ περισσότερη η αργοπορία που δείχνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη λήψη κομβικών αποφάσεων για τη λειτουργία του κόμματος δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τα στελέχη της παράταξης. Κάποιοι λένε ότι πολλοί περιμένουν τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα προσμετρούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού για να τοποθετηθούν δημόσια, ιδίως αν το ΠΑΣΟΚ εκπαραθυρωθεί από τη δεύτερη θέση.