«Κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά. Η κοινωνία, παρόλα αυτά, δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων στον χώρο της κεντροαριστεράς.



«Δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα αλλά πολιτικές. Από τη μία υπάρχει μια πολιτική που γεννά ανισότητες, επιτρέπει στα funds να λεηλατούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και παρακολουθεί αδρανής την Τουρκία να κάνει το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" εσωτερικό δίκαιο και από την άλλη υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένες προτάσεις», πρόσθεσε.



Ο Κ. Τσουκαλάς απέρριψε, παράλληλα, τα σενάρια περί «κενού» στον χώρο της κεντροαριστεράς, τονίζοντας ότι «υπάρχει ήδη η πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο. Αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί».



Αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική για τη συνολική πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία του.

«Ένας ακροδεξιός είναι που έλεγε για το 666 και έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε δηκτικά.



Σχολιάζοντας τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφανή εσωτερική κρίση. «Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία και αυτά δεν κρύβονται πλέον ούτε πίσω από τις δημοσκοπήσεις ούτε πίσω από επικοινωνιακές διαχειρίσεις», επισήμανε.



Ο κ. Τσουκαλάς μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις, με αφορμή και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, εφαρμόζει πλήρως βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Υπενθύμισε, δε, ότι «η σημερινή κυβέρνηση, που κάποτε έλεγε ότι θα καταργήσει τον εν λόγω νόμο, είναι η πιο πιστή στην εφαρμογή αυτού. Το λέω αυτό διότι ο Πρωθυπουργός κράδαινε το πρόγραμμά του – το οποίο λέει ότι υλοποίησε -, στο οποίο εμπεριέχεται η κατάργηση του νόμου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει. Δεν άλλαξε ο νόμος Βρούτση το πλήρες περιεχόμενο του νόμου Κατρούγκαλου – δηλαδή τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας -, μόνο τις εισφορές».

Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δίκαιες ρυθμίσεις σε ζητήματα συντάξεων χηρείας, αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι «υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, όπως οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και όχι επικοινωνιακή διαχείριση και για τις οποίες θα έπρεπε να αλλάξει το όριο συνταξιοδότησης».



Σχετικά με την οικονομία και την παραγωγικότητα, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε πρόσφατες επισημάνσεις του ΣΕΒ, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει καθηλωμένη στο 2000 παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, αλλά η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να “θυμώνει” με την ακρίβεια, λες και δεν κυβερνά ο ίδιος τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια», σχολίασε.



Κλείνοντας, στάθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των πολιτών. «Οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνες τους. Η χώρα είχε στη διάθεσή της τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους και η κυβέρνηση όφειλε να τους αξιοποιήσει για να αλλάξει πραγματικά την οικονομία και όχι μόνο τους επικοινωνιακούς δείκτες, το ότι η ίδια προβλέπει μείωση επενδύσεων και ρυθμού ανάπτυξης δείχνει την αποτυχία της», κατέληξε.