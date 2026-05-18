Ο κ. Πολάκης κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τη συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι «θα ακουστούν και θα ερωτηθούν πολλά» γύρω από το ζήτημα των κομματικών δανείων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 18:00 θα πραγματοποιήσει επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα δάνεια της Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, στην κοινοβουλευτική διαδικασία δεν θα παραστεί ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά ο υφυπουργός Γιώργος Κοτσιρας, ο οποίος θα απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή θα δώσει το «παρών» σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ Αττικής, με θέμα την ανασυγκρότηση και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης. Όπως σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση αναμένεται «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

