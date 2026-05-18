Νέα εποχή για το EKO Ράλλυ Ακρόπολις, με έδρα στην Πελοπόννησο και υπερειδική διαδρομή στην «καρδιά» του The Ellinikon.

Με σημείο αναφοράς το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με κορυφαία ανακοίνωση τη διεξαγωγή της υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park.

Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο The Ellinikon Experience Centre παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, χορηγών, εκπροσώπων Τύπου και ανθρώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρουσιάστηκαν όλες οι βασικές πτυχές της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.

Η μεγάλη ανακοίνωση της ημέρας αφορούσε την EKO Super Special Stage, που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση στις νέες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό, που συνδέει έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με ένα έργο που εκφράζει τη σύγχρονη εικόνα της Αθήνας και της Ελλάδας.

Η υπερειδική διαδρομή θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν διεθνώς μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του WRC, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο αστικό τοπίο, όπου ο αθλητισμός, η πόλη και η σύγχρονη ανάπτυξη συνυπάρχουν.

Η EKO Super Special Stage θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μ., και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας υψηλής έντασης θέαμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικά πρανή, ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση των θεατών συστήνεται να γίνει με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η ΣΤΑΣΥ θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση του κοινού δημιουργώντας, ειδικά για την ημέρα του αγώνα, στάση του Τραμ εντός του The Ellinikon Sports Park, στην είσοδο της διαδρομής.

Το 2026 σηματοδοτεί συνολικά μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από πέντε χρόνια στη Λαμία, η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Με το Service Park να φιλοξενείται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, δίπλα στη θάλασσα, και τη διαδρομή να αναπτύσσεται σε τρεις Περιφέρειες -Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα- το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή και ενισχύει τον εθνικό χαρακτήρα του. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλλυ Ακρόπολις έπειτα από τέσσερις δεκαετίες. Στην παρουσίαση, την οποία ανέλαβε η Αλυτάρχης του αγώνα, Ανίτα Πασαλή, αναλύθηκαν επίσης οι νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα και η διαφορετική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού.

Οι ειδικές «Παρνασσός», «Μαίναλο» και «Κολλίνες», η επιστροφή της ε.δ. «Κεφαλάρι», καθώς και η νέα χάραξη της ε.δ. «Γυμνό», συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλλυ Ακρόπολις, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό σχεδιασμό κατέχει και η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων, από την Κόρινθο στην Ιτέα, αμέσως μετά την υπερειδική της Αθήνας. Η μεταφορά με το πλοίο Superfast IV, με την υποστήριξη της Superfast Ferries, ενσωματώνει το θαλάσσιο στοιχείο στη λογική του αγώνα, αναδεικνύοντας μια ακόμη πτυχή της ελληνικής ταυτότητας και δημιουργώντας ένα μοναδικό επιχειρησιακό και συμβολικό σκηνικό για το WRC.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αποκαλύφθηκε και το τρόπαιο των νικητών του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, βασισμένο σε έργο της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού και έναν σταθερό πρεσβευτή της χώρας μας στο διεθνές αγωνιστικό περιβάλλον. Η διοργάνωση του 2026 σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον αγώνα, όχι μόνο λόγω της μεταφοράς της έδρας, αλλά και χάρη στη συνολική φιλοσοφία σχεδιασμού του. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αναπτύσσεται πλέον με μεγαλύτερη συνοχή σε τρεις Περιφέρειες, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Η επιλογή του The Ellinikon για την υπερειδική διαδρομή εκφράζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση της ιστορίας του αγώνα με τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας».

Η επιλογή του The Ellinikon Sports Park ως σκηνικού της υπερειδικής αναδεικνύει και τη σύνδεση του αγώνα με έναν νέο προορισμό άθλησης και ευεξίας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αθήνα αλλά και διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για το γεγονός ότι η φετινή υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις συνδέεται με τη δημιουργία και λειτουργία του Τhe Ellinikon Sports Park στο έργο του Ελληνικού. Ενός αθλητικού χώρου, που δεν είναι μόνο ένας νέος προορισμός, αλλά ένα νέο υπόδειγμα για τα αθλητικά πάρκα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένας νέος χώρος που άμεσα θα παραδοθεί στο κοινό. Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί θεσμό του ελληνικού αθλητισμού που συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση».

Στη σημασία της διοργάνωσης για την Αττική και στη συμβολή της στην προβολή της Περιφέρειας αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κωνσταντίνος (Ιαβέρης) Μαρκουίζος, ο οποίος δήλωσε: «Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας θεσμός που προβάλλει εικόνες της χώρας μας σε όλο τον κόσμο. Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη τέτοιων γεγονότων αποτελεί μέρος συνολικής στρατηγικής, καθώς πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της πολιτικής».

Σταθερός αρωγός του αγώνα επί δεκαπέντε χρόνια, η ΕΚΟ παραμένει συνδεδεμένη με τη σύγχρονη πορεία του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC. Εκπροσωπώντας τη HELLENiQ ENERGY, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Σωτήρης Αναστασιάδης, στάθηκε στο κοινό όραμα της εταιρείας και της Motorsport Greece για τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης, στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από τον αγώνα και στη σημασία που αποδίδουν αμφότερες οι πλευρές στην οδική ασφάλεια.

Τη θεσμική διάσταση της εκδήλωσης υπογράμμισαν με τις παρεμβάσεις τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπως και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης.

Στην επίσημη παρουσίαση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 χαιρετισμό απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, η Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των χορηγών και υποστηρικτών της διοργάνωσης.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, αποτελώντας τον όγδοο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA για το 2026. Με επίκεντρο το Λουτράκι και με διαδρομές που ενώνουν βουνό, θάλασσα και σύγχρονα αστικά τοπόσημα, ο αγώνας συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας αναλλοίωτη τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

