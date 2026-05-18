Το Πακιστάν έχει αναπτύξει 8.000 στρατιώτες, μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών και ένα σύστημα αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο ενός αμοιβαίου αμυντικού συμφώνου, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με το Ριάντ, ακόμη και όταν το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί ως ο κύριος μεσολαβητής στον πόλεμο του Ιράν.

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, επιβεβαιώθηκε από τρεις αξιωματούχους ασφαλείας και δύο κυβερνητικές πηγές, οι οποίοι την περιέγραψαν ως μια σημαντική, ικανή για μάχη δύναμη, με σκοπό να υποστηρίξει τον στρατό της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση περαιτέρω επίθεσης στο βασίλειο.

Οι πλήρεις όροι της αμυντικής συμφωνίας, που υπογράφηκε πέρυσι, είναι εμπιστευτικοί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι απαιτεί από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να υπερασπιστούν η μία την άλλη σε περίπτωση επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας Khawaja Asif έχει στο παρελθόν υπονοήσει ότι θέτει τη Σαουδική Αραβία υπό την πυρηνική ομπρέλα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πηγές, το Πακιστάν έχει αναπτύξει μια πλήρη μοίρα περίπου 16 αεροσκαφών, κυρίως μαχητικά JF-17 που κατασκευάστηκαν από κοινού με την Κίνα, τα οποία στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία στις αρχές Απριλίου. Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσαν ότι το Πακιστάν είχε επίσης στείλει δύο μοίρες drones.

Όλες οι πηγές ανέφεραν ότι η ανάπτυξη περιλαμβάνει περίπου 8.000 στρατιώτες, με δέσμευση να στείλουν περισσότερους εάν χρειαστεί, καθώς και ένα κινεζικό σύστημα αεράμυνας HQ-9. Ο εξοπλισμός λειτουργεί από πακιστανικό προσωπικό και χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν οι πηγές.

Χιλιάδες στρατιώτες

Το στρατιωτικό και αεροπορικό προσωπικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έχει κυρίως συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν δει ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών και έγγραφα σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων.

Η ανάπτυξη προστίθεται σε χιλιάδες Πακιστανούς στρατιώτες με μαχητικό ρόλο που είχαν ήδη τοποθετηθεί στη Σαουδική Αραβία βάσει προηγούμενων συμφωνιών, δήλωσαν και οι τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας.

Μία από τις κυβερνητικές πηγές, η οποία έχει δει το κείμενο της εμπιστευτικής αμυντικής συμφωνίας, δήλωσε ότι προβλέπει την πιθανότητα ανάπτυξης έως και 80.000 Πακιστανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία, για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των συνόρων του βασιλείου παράλληλα με τις σαουδαραβικές δυνάμεις.

Δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσαν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη πακιστανικών πολεμικών πλοίων. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει εάν κάποιο είχε φτάσει στη Σαουδική Αραβία. Η κλίμακα και η σύνθεση της ανάπτυξης - μαχητικά αεροσκάφη, αεράμυνες και χιλιάδες στρατεύματα - σημαίνουν ότι το Πακιστάν έχει στείλει πολύ περισσότερα από μια συμβολική ή συμβουλευτική αποστολή, ανέφεραν οι πηγές.

Το Reuters είχε ήδη αναφέρει ότι το Πακιστάν είχε στείλει αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία μετά από ιρανικές επιθέσεις που έπληξαν βασικές ενεργειακές υποδομές και σκότωσαν έναν Σαουδάραβα υπήκοο, εγείροντας ανησυχίες ότι το βασίλειο του Κόλπου θα μπορούσε να αντιδράσει έντονα και να διευρύνει τη σύγκρουση.

Αυτό συνέβη πριν το Πακιστάν αναδειχθεί ως ο κύριος μεσολαβητής για μια εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που έχει διατηρηθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Το Ισλαμαμπάντ φιλοξένησε τον μόνο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν μέχρι στιγμής και είχε προγραμματίσει περαιτέρω γύρους τους οποίους όμως οι δύο πλευρές ακύρωσαν.

Το Reuters έχει αναφέρει έκτοτε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις στο Ιράν σε αντίποινα για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του βασιλείου. Σημειώνεται επίσης, πως το Πακιστάν παρέχει εδώ και καιρό στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ το Ριάντ έχει επανειλημμένα παρέμβει για να υποστηρίξει οικονομικά το Ισλαμαμπάντ σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Με πληροφορίες του Reuters