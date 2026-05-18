Με νέο ρόλο, μακριά από τα πλατό επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ, ο Κώστας Λασκαράτος. Μιλώντας στο STUDIO4, ο παρουσιαστής, αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια πρωτότυπη σειρά premium ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Με αφορμή την επερχόμενη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, ο δημοσιογράφος, Κώστας Λασκαράτος και η σκηνοθέτις και παραγωγός, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, μίλησαν για τη νέα φιλόδοξη παραγωγή, τα γυρίσματα της πραγμοτοποιούνται εξ΄ ολοκλήρου εκτός Ελλάδος.

Με σκηνικό τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, ο Κώστας Λασκαράτος συναντά πρόσωπα, ακούει ιστορίες και ανακαλύπτει την Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου . Την νέα φιλόδοξη family-friendly τηλεοπτική παραγωγή υπογράφει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, που με την εμπειρία και τις διακρίσεις της, εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα, με εντυπωσιακή κινηματογράφηση και σύγχρονη αισθητική.

Μουσεία Influencers

Η δημόσια τηλέοραση ανέθεσε την αρχισυνταξία και την παρουσίαση του project στον Κώστα Λασκαράτο, όχι μόνο επειδή η ιδέα παρουσιάστηκε από τον ίδιο στο κανάλι αλλά και χάρις στο Ακαδημαϊκό υπόβαθρο του παρουσιαστή της ΕΡΤ.

Είναι Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, διευθύνει το Επιστημονικό Περιοδικό «Τετράδια Πολιτισμού», διδάσκει Μουσειακό Τουρισμό σε εξ΄ αποστάσεως προγράμματα του ΕΚΠΑ ενώ είναι και συγγραφέας των επιτυχημένων βιβλίων «Πολιτισμός και Εξωστρέφεια» και «Μουσεία Influencers».

Με αφορμή μάλιστα το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου), με τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», φαίνεται η ακαδημαϊκή κατάρτιση του δημοσιογράφου αφού τρία χρόνια νωρίτερα είχε γράψει για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που φέτος γιορτάζει η ICOM, στο βιβλίο του «μουσεία influencers».

«Τα μουσεία αλλάζουν τον κόσμο, μέσα από τη δική τους διαρκή αλλαγή», γράφει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του ο δημοσιογράφος.